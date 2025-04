W czasie trawienia w przewodzie pokarmowym powstają gazy, które wraz z powietrzem połykanym w czasie jedzenia powodują wzdęcia. Na szczęście można je pokonać naturalnymi metodami. Poznaj 3 sposoby, które pozwolą Ci szybko pozbyć się wzdęć:

1. Masaż brzucha

Najpierw masaż. By pozbyć się gazów, rozcieraj dłonią okolice pępka: wykonuj koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najpierw rób to lekko, potem zwiększaj nacisk. To pobudzi jelita do pracy.

2. Leczniczy kminek

Potem wiatropędny kminek. Łyżeczkę mielonego kminku zalej 250 ml wrzątku, odstaw na 15 min pod przykryciem, przecedź. Wypij napar.

3. Przynosząca ulgę szałwia

Na koniec łagodząca uczucie pełności szałwia. Łyżeczkę suszu zalej 250 ml wrzątku, po 10 minutach przecedź napar i wypij go. Podobnie zadziała napar z dziurawca.