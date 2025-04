Epidemia otyłości dotycząca już niemal całej Europy oraz Stanów Zjednoczonych skłania naukowców do poszukiwania coraz to nowszych, a przede wszystkim skuteczniejszych sposobów na pozbycie się zbędnych kilogramów. Powstają diety koncentrujące się na alternatywnych metodach żywienia, a nie tylko na obniżaniu kaloryczności spożywanych posiłków.

Reklama

Dieta RESMENA-S

Pełna nazwa tego sposobu żywienia (Metabolic Syndrome Reduction in Navarra-Spain) odnosi się do redukcji syndromu metabolicznego. Głównym jego założeniem jest spożywanie, w ciągu całego dnia, 7 mini posiłków (śniadania, dwóch przekąsek porannych, obiadu, dwóch kolejnych przekąsek w godzinach popołudniowych oraz kolacji). Poza wzmożoną częstotliwością przyjmowania pokarmów istotne są także wartości odżywcze składających się na nie produktów oraz ilość zawartych w nich składników bioaktywnych, takich jak, np. antyoksydanty, mierzona za pomocą skali TAC (total antioxidant capacity- łączna ilość antyoksydantów). Całkowita wartość kaloryczna powinna pochodzić w 40% z węglowodanów, 30% z białek oraz 30% z tłuszczów. Ważne jest także aby dziennie dostarczać do 25 g błonnika, natomiast spożywana ilość cholesterolu nie powinna przekraczać 300 mg na dobę. Wskazane są również produkty o niskim indeksie glikemicznym.

Zobacz także: Zespół metaboliczny - kolejna choroba cywilizacyjna?

Najnowsze badania

Badacze z Wydziału Odżywiania, Nauki o Żywności i Fizjologii uniwersytetu znajdującego się w hiszpańskim mieście Navarra przeprowadzili serię badań dotyczących pozytywnego wpływu diety na zdrowie osób dotkniętych zespołem metabolicznym. Do jednego z nich zaangażowano 96 osób dorosłych, u których wcześniej stwierdzono zespół metaboliczny. Następnie podzielono badanych na dwie grupy. Połowa osób przez kolejne 8 tygodni stosowała dietę RESMENA-S, zaś pozostali dietę opartą na zasadach organizacji American Heart Association (AHA) różniącą się rozkładem całkowitej wartości kalorycznej oraz nieuwzględniającą składników bioaktywnych w spożywanych produktach.

Reklama

Wyniki badań

Po przeanalizowaniu zebranych wyników naukowcy zauważyli, że zarówno dieta RESMENA-S jak i AHA przyniosły wymierne korzyści w postaci poprawy objawów zespołu metabolicznego. Jednakże badani przydzieleni do pierwszej grupy osiągnęli lepsze rezultaty w zmniejszeniu wielkości obwodu talii, wskaźnika BMI, masy tkanki tłuszczowej oraz spadku wagi. Osoby te średnio zrzuciły 7,5 kilograma w przeciwieństwie do badanych z drugiej grupy, którzy zrzucili ok. 6 kilogramów.

Zobacz także: Orzechy na zespół metaboliczny

Źródło: www.nutritionandmetabolism.com, www.dailyrx.com