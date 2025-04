Zapalenie jelit jest wywołane zakażeniem bakteryjnym lub pasożytniczym, a czasem także długotrwałym spożywaniem nieodpowiednich pokarmów lub czynnikami genetycznymi. W czasie rozwoju choroby dochodzi do zachwiania równowagi ilości bakterii w jelitach. Objawami tego problemu są miedzy innymi biegunki i bóle brzucha, a efektem wychudzenie spowodowane nieprawidłowym wchłanianiem pokarmów.

W zakresie badań nad składem flory bakteryjnej w jelitach francuscy naukowcy pobrali ludzkie białko. Zespołem z Instytutu Pasteura oraz Instytutu Micalis przeprowadzającym badanie kierowała profesor Nathalie Vegnolle z Centrum fizjo-patologii Uniwersytetu w Tuluzie. Informacja o odkryciu została zamieszczona w Science Translational Medicine.

Elafina to ludzkie białko, które znajduje się w jelitach i ma właściwości przeciwzapalne. Niestety zanika ono u chorych na przewlekłe zapalenie jelit. Uzupełnienie tego braku mogłoby zostać skorygowane poprzez przeniesienie elafiny bezpośrednio do chorego organu.

Sposobem na ten problem było umieszczenie genu elafiny w bakteriach produktów mlecznych. Zmodyfikowane pożywienie zostało podane myszom. Po kilku godzinach od posiłku u zwierząt stwierdzono obecność w jelitach podanych bakterii. Dolegliwości zapalne ustępowały.

Aktualnie lekarze i naukowcy są w trakcie przygotowań do testów na ludziach. Bakterie bogatsze o białko ludzkie będą podawane w jogurtach i serach.

Zobacz też: Jak objawia się zespół jelita drażliwego?

Źródło: rp.pl/jp

Reklama