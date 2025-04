Jest najczęściej występującą chorobą układu krążenia i jedną z najpowszechniejszych chorób cywilizacji. Odkrywa się je zwykle przez przypadek, jego objawy są mało charakterystyczne: bóle głowy, niepokój, zmęczenie. Zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zawału serca.

Prawidłowe ciśnienie krwi, niezależnie od płci i wieku, nie powinno przekraczać 140 mm Hg na 90 mm Hg. Jeśli nasze ciśnienie spada, czujemy się ospali i trudno nam się skupić. Lekarze zalecają w takim przypadku ruch na świeżym powietrzu, mocną kawę lub herbatę.

Trudniej sobie pomóc, gdy ciśnienie skacze w górę. Czujemy się wtedy źle, „głowa pęka", ciśnie w uszach, a serce „trzepocze". Nie zdajemy sobie sprawy, że o wiele groźniejsza jest podskórna działalność takiego ciśnienia. Niszczy serce, nerki i mózg.

W połowie przypadków istnieje rodzinne podłoże nadciśnienia. Dlatego trzeba systematycznie mierzyć je dzieciom nadciśnieniowców. Wysokość ciśnienia często zależy od wagi ciała. Większość nadciśnieniowców ma nadwagę. I lubi słone potrawy. Woli wędzoną szynkę z tłuszczykiem niż sałatkę jarzynową. Winą za chorobę nadciśnieniową często obarczamy stres, ale częściej jest on reakcją na bodźce, a nie przyczyną nadciśnienia. Zresztą różni ludzie rozmaicie reagują na takie same bodźce. Rozwód może wywołać radość jako pierwszy krok ku wolności, albo rozpacz, w którą należy schować się jak w kokon.

Samo nadciśnienie nie boli. Zawroty głowy, bóle, krwawienia z nosa zdarzają się u mniejszości chorych. Dopiero w późniejszych stadiach choroby, gdy uszkodzonych jest już wiele narządów, dolegliwości towarzyszą niemal codziennie. Lekarz rozstrzygnie, czy to z powodu niedostatecznie opanowanego nadciśnienia rozwija się inna choroba. Wczesne rozpoznanie i leczenie może zapobiec powikłaniom.



Nie lekceważ



porannych boli głowy, pogorszenia widzenia,

rosnącej zadyszki przy wysiłku, braku powietrza podczas leżenia płasko, obrzęków stóp i kostek,

częstego wstawania w nocy, aby oddać mocz.

chrapania podczas snu.

Warto wiedzieć



Wbrew popularnym poglądom kawa nie podwyższa ciśnienia tętniczego krwi. Jedynie rozszerza powierzchowne naczynka krwionośne, dzięki czemu czujemy się przez pewien czas nieco lepiej. Istotny wpływ ma natomiast alkohol.

Przyczyną nadciśnienia może być pigułka antykoncepcyjna, a także długotrwałe zażywanie leków przeciwbólowych i przeciwreumatycznych.

