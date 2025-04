Co to takiego?

Nadciśnienie płucne jest to schorzenie polegające na nieprawidłowym wzroście ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy płucnej.W patogenezie podstawową rolę odgrywają zmiany zachodzące w ścianach drobnych naczyń tętniczych. Przyczyną ich powstawania są choroby płuc, wady serca oraz choroby układowe. Nadciśnienie płucne jest stosunkowo rzadka jednostką chorobową. Roczna zapadalność w Polsce waha się od 5 do 6 osób na milion.

Kto choruje?

Chorują na nie przede wszystkim osoby starsze z chorobami płuc oraz osoby z chorobami serca. Przypadki, kiedy nadciśnienie płucne pojawia się u kobiety będącej w wieku rozrodczym są marginalne. Bardzo często związane są wówczas z chorobami układowymi (chorobami autoimmunologicznymi), np. twardziną (od 10-35% chorych może rozwinąć NP) i toczniem (ok. 7% zachoruje na NP). Leczenie farmakologiczne jest złożone i długotrwałe. Jedyne szansę na wyleczenie daje przeszczep płuc/ płuc i serca. Jest to jednak postępowanie obciążone ogromną śmiertelnością. Mimo to rokowanie pacjentów z nadciśnieniem płucnym jest lepsze niż w przeszłości.

Jak ciąża wpływa na przebieg choroby?

Niestety ciąża u kobiety chorej na nadciśnienie płucne znacznie zaostrza jego przebieg a tym samym przyśpiesza progresję choroby! Powodem są zmiany hemodynamiczne pojawiające się w okresie ciąży. Istnieją nawet badania, według, których kobiety te są obarczone 50% ryzykiem zgonu! Pocieszające jest jedynie fakt, że istnieją pojedyncze przypadki pomyślnego rozwiązania ciąży u takich pacjentek. We wszystkich tych przypadkach chore charakteryzowały się tym, że w ostrej próbie hemodynamicznej zachowaną miały tzw. reaktywność naczyń.

Próba ta polega na podaniu do tętnicy płucnej substancji rozszerzającej naczynia. U tych chorych, u których dojdzie do spadku ciśnienia w wyniku podania wyżej wspomnianej substancji stwierdza się zachowanie reaktywności naczyń. Pozwala to na poddanie ich próbie przewlekłego leczenia blokerami wapnia. Niestety odsetek osób chorych na nadciśnienie płucne, które zachowują reaktywność naczyń jest stosunkowo niski.

Podsumowując wyżej wymienione informacje: kobietom chorym na nadciśnienie płucne powinno się odradzać zajście w ciążę!