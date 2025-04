Prawidłowe ciśnienie w spoczynku nie powinno przekraczać wartości 140/90 mmHg. Wszystkie wyniki powyżej kwalifikujemy jako nadciśnienie. Do zdiagnozowania nadciśnienia potrzebujemy jednak kilku pomiarów w odpowiednim odstępie czasowym. Dlatego powinniśmy mierzyć ciśnienie regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że ponad 30% Polaków nie zna wartości swojego ciśnienia tętniczego. Zdecydowana większość, bo aż 90% przypadków nadciśnienia, nie ma żadnej somatycznej przyczyny, co oznacza, że tak naprawdę nie wiemy co je wywołuje. Winnych szuka się jednak w zmianie stylu życia, otyłości, paleniu papierosów oraz piciu alkoholu. Pozostałe 10% przypadków może być spowodowane chorobami nerek, serca , naczyń, czy zaburzeniami hormonalnymi.

Mimo, że w większości przypadków choroba przebiega całkowicie bezobjawowo, niekiedy jednak objawy takie jak: bóle, zawroty głowy, uczucie kołatania serca czy duszności, bezsenność czy wreszcie nadmierne pobudzenie lub wręcz przeciwnie osłabienie mogą wskazywać na nadciśnienie tętnicze. By nie pozwolić zaskoczyć się tej podstępnej chorobie warto już dzisiaj zatroszczyć się o wartości swojego ciśnienia.kp

