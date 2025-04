Nadmiar witamin może szkodzić

Leczenie samemu, zwłaszcza przy pomocy witamin w ostatnich latach stało się codziennością. Ale nie wolno zapominać, że autoterapia może w sobie zawierać wiele niebezpieczeństw. Według specjalistów do spraw żywienia, niekontrolowane przez fachowców spożycie witamin może doprowadzić do przedawkowania, co nieraz może skutkować nawet tragedią!