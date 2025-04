Brak kontaktu z bakteriami, wirusami i innymi mikroorganizmami, dzięki którym ludzki układ odpornościowy staje się sprawniejszy to – zdaniem naukowców – przyczyna zaburzeń odporności i większego ryzyka demencji.

Dr Molly Fox, kierująca nowym badaniem, mówi: - Hipoteza higieny w chorobie Alzheimera wydaje się wiarygodna. Sterylne warunki w krajach rozwiniętych oznaczają mniejszą ekspozycję na bakterie, a to może sprawiać, że układ odpornościowy nie rozwija się dobrze, a mózg jest narażony na zapalenie powiązane z Alzheimerem.

Powiązanie zbyt czystego środowiska z większym ryzykiem zachorowania na niektóre alergie i choroby autoimmunologiczne jest już dobrze znane. Teraz badacze donoszą, że na tę listę powinna też trafić choroba Alzheimera.

Zobacz także: Czym jest choroba Alzheimera?

Reklama

Zapadalność na chorobę Alzheimera a higiena

- kraje, w których wszyscy ludzie mają dostęp do czystej wody pitnej, takie jak Wielka Brytania czy Francja, mają o 9% większą zachorowalność na Alzheimera niż kraje, które dostęp do czystej wody pitnej mają o połowę mniejszy, takie jak Kambodża czy Kenia;

- choroba Alzheimera w wieku 80 lat występuje o wiele częściej w Europie i w Ameryce Północnej niż w innych częściach świata.

Inne badanie na temat choroby Alzheimera, opublikowane w 2013 roku wykazało, że miedź zdaje się wpływać na zdolność organizmu do usuwania płytek beta-amyloidowych (znak firmowy choroby Alzheimera) z mózgu, prowadząc do ich akumulacji. Co więcej, miedź zdaje się także sama powodować wytwarzanie tych płytek w mózgu.

Źródło: www.biomedical.pl/bj

Polecamy artykuł: Typowe objawy choroby Alzheimera