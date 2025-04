Nadmierna utrata włosów - zacznij działać!

Codziennie dorosła osoba traci od trzydziestu do stu włosów. Jest to normalne zjawisko. Po jakimś czasie włosy, które wypadły po prostu odrosną z tych samych cebulek. Niestety wiele osób cierpi na nadmierne wypadanie włosów. Jakie są przyczyny takiego stanu? Jak sobie radzić z nadmierną utratą włosów?

Szukaj przyczyny

Zmiany hormonalne u kobiet często powodują nasilone wypadanie włosów. Osobiście znają to kobiety po porodzie lub te, które weszły w okres menopauzy. Na szczęście po pewnym czasie sytuacja wraca u nich do normy.

Inną przyczyną nadmiernej utraty włosów może być stres. Przypuszcza się, że właśnie on jest odpowiedzialny za łysienie koliste.

Nierzadko przyczyną nadmiernej utraty włosów jest ich osłabienie na skutek farbowania, trwałej ondulacji lub nieprawidłowego stosowania suszarki, lokówki czy prostownicy.

Nieprawidłowa dieta to znaczy uboga w witaminy i minerały również może przyczynić się do znacznej utraty włosów. Szczególnie niebezpieczny dla włosów jest niedobór wapnia, manganu, potasu, witaminy A i B.

Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć wytłumaczenia dla nadmiernej utraty włosów skorzystaj z pomocy lekarza. Po wykonaniu trichogramu będzie on mógł ustalić przyczynę twojego problemu. Trichogram to mikroskopowa ocena mieszków włosowych oraz łodygi włosów.

Co możesz zrobić sam?

Możesz zastosować naprzemienny prysznic.

Stosuj go rano i wieczorem. Na przemian polewaj głowę zimną i ciepłą wodą. Pamiętaj by zakończyć strumieniem zimnej wody. Po „zabiegu” wytrzyj włosy do sucha. Przemienny prysznic pozytywnie wpływa na wzrost włosów ponieważ poprawia ukrwienie skóry głowy.

