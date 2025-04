Piasek, który łatwo wpada do oka lub ucha, meduzy, jeżowce, woda, w której można utonąć, poparzenia słoneczne, gryzące owady – lista zagrożeń nad morzem jest przepastna. Nie chcemy nikogo straszyć – wakacje nad morzem to sama przyjemność. Grunt to jednak być ostrożnym. Krok po kroku wyjaśniamy co robić, gdy przytafi nam się coś złego i udzielamy praktycznych rad, jak udzielać pierwszej pomocy.

