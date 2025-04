Impulsywność, skłonność do uzależnień, inteligencja i indywidualizm - to tylko niektóre z morza cech, które w sumie mogą, ale nie muszą, świadczyć o ADHD. Potraktuj zatem ten test jako zwykłą "pomoc domową", która nie posiada cech diagnostycznych, a więc nie przesądza. Potem przeczytaj charakterystykę osoby, która może cierpieć na ADHD w dorosłym wieku. Decyzja o odwiedzeniu specjalisty należy jednak tylko do Ciebie.

Zaczynamy:

Czy jesteś leworęczny lub oburęczny? Czy w Twojej rodzinie zdarzały się przypadki nadużywania leków (narkotyków), alkoholu, depresja lub choroba afektywna dwubiegunowa? Czy miewasz zmienne nastroje? Czy w szkole uważano Cię za nieudacznika? A obecnie? Czy trudno Ci się zabrać do pracy? Czy często bębnisz palcami, stukasz stopami, jesteś niespokojny i chodzisz z miejsca na miejsce? Czy kiedy czytasz, zdarza Ci się, że musisz ponownie przeczytać akapit, a nawet całą stronę, ponieważ się zamyśliłeś? Czy często wyłączasz się lub odpływasz myślami? Czy trudno Ci się odprężyć? Czy jesteś przesadnie niecierpliwy? Czy zaobserwowałeś u siebie, że podejmujesz się jednocześnie wielu zadań, tak że często przypominasz żonglera, który nagle stwierdza, że ma w powietrzu o sześć piłeczek za dużo, by żonglować?...

...dalszy ciąg pytań i wyniki na stronie Dysleksja.wieszjak.polki.pl.