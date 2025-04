Nadwrażliwość zębów nie pozostaje bez wpływu na wykonywane przez nas codziennie czynności, takie jak spożywanie posiłków czy mycie i nitkowanie zębów. Ale czym dokładnie jest nadwrażliwość zębów/zębiny?

Występuje ona najczęściej, kiedy powierzchnia korzeni zębów odsłania się w wyniku cofania się dziąseł. Uwidacznia się wtedy zębina i otwierają się kanaliki zębinowe. Te mikroskopijnej wielkości kanaliki zawierają płyn, który przemieszcza się pod wpływem zimna, gorąca, dotyku lub wysokiego stężenia cukrów w jamie ustnej. W rezultacie dochodzi do stymulacji zakończeń nerwowych w miazdze zęba, co powoduje ból i dyskomfort.

Przyczyny nadwrażliwości zębów

Nadwrażliwość zębiny może być spowodowana abrazją, czyli nadmiernym ścieraniem zębów i recesją, a zatem cofaniem się dziąseł. Jest to najczęściej wynik zbyt mocnego szczotkowania zębów szczoteczką z twardym włosiem. Ponadto na nadwrażliwość niebagatelny wpływ ma jadłospis. Częste i regularne jedzenie kwaśnych pokarmów i napojów może doprowadzić do erozji szkliwa, co bezpośrednio przekłada się na stopień nadwrażliwości.

Jak pomóc nadwrażliwym zębom?

Jeśli i Ty borykasz się z problem nadwrażliwości, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka sprawdzonych wskazówek:

Szczotkuj zęby min. 2 razy dziennie pasty do zębów elmex SENSITIVE PLUS przeznaczonej szczególnie do specjalnej pielęgnacji i ochrony wrażliwych zębów i odsłoniętych szyjek zębowych.

pasty do zębów elmex SENSITIVE PLUS przeznaczonej szczególnie do specjalnej pielęgnacji i ochrony wrażliwych zębów i odsłoniętych szyjek zębowych. Stosuj bardzo miękką szczoteczkę elmex ® SENSITVE, która jest niezwykle delikatna dla Twoich zębów, dzięki bardzo miękkim włóknom.

elmex SENSITVE, która jest niezwykle delikatna dla Twoich zębów, dzięki bardzo miękkim włóknom. Płucz jamę ustną płynem elmex ® SENSITIVE PLUS, który chroni przed wrażliwością zębów, uszczelniając kanaliki zębinowe a dzięki zawartości aminofluorku zwiększa ochronę przed próchnicą.

płynem elmex SENSITIVE PLUS, który chroni przed wrażliwością zębów, uszczelniając kanaliki zębinowe a dzięki zawartości aminofluorku zwiększa ochronę przed próchnicą. Uważaj na to, co jesz. Unikaj kwaśnych pokarmów i napojów, aby zapobiec wystąpieniu bądź zniwelować istniejącą już nadwrażliwość.

Unikaj kwaśnych pokarmów i napojów, aby zapobiec wystąpieniu bądź zniwelować istniejącą już nadwrażliwość. Pamiętaj, że po zabiegu wybielania ból może być jeszcze intensywniejszy, dlatego stosuj koniecznie produkty przeznaczone właśnie dla nadwrażliwych zębów.

Uwaga: jak żadnej innej dolegliwości, tak i nadwrażliwości zębów nie powinno się diagnozować samodzielnie, tylko podczas wizyty u lekarza. Tylko stomatolog jest w stanie stwierdzić, jakie są jej powody i zalecić odpowiednie leczenie (jeśli to koniecznie) a także wytłumaczyć, jak powinny wyglądać zabiegi higieniczne w przypadku zębów wyjątkowo wrażliwych.

