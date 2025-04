Czy zdarzyło ci się podczas jedzenia lodów, lub picia zimnych napojów poczuć nieprzyjemny ból zębów? To może być objaw nadwrażliwości zębów. Jest to jeden z najczęściej spotykanych problemów jamy ustnej, dzięki czemu stal się jednym z trzech tematów przewodnich kampanii „Dni Konsultacji Stomatologicznych”, organizowanej przez PTS. Choć nie jest to dolegliwość niebezpieczna dla zdrowia, powoduje znaczący dyskomfort, jak również może prowadzić do poważniejszych problemów jamy ustnej.

Kogo dotyczy problem nadwrażliwości?

Nadwrażliwość zębów pojawia się najczęściej w trzeciej dekadzie życia. Dotyczy od 8 do 30% dorosłych osób. Częściej obserwowana jest u kobiet niż u mężczyzn. Zwiększona nadwrażliwość występuje też u osób spożywających duże ilości kwaśnych napojów.

Czym jest nadwrażliwość zębów?

Nadwrażliwość zębów to występowanie nadmiernego bólu wywołanego wielorakimi bodźcami. Jej powstawanie sugeruje obniżenie progu pobudliwości spowodowane zmianami patologicznymi w miazdze zębowej. Również nadmierne odsłonięcie zębiny, czy utraty w szkliwie prowadzą do powstawania uporczywego bólu. Zębina utworzona jest z dużej ilości porów, prowadzących do nerwów ukrytych wewnątrz zęba. Cukier, kwaśne soki owocowe, czy niskie lub wysokie temperatury mogą podrażniać zębinę, a w konsekwencji również nerwy, działanie to jest odczuwalne w postaci bólu i dyskomfortu.

Jakie objawy towarzyszą nadwrażliwości zębów?

Najbardziej charakterystycznym, a tym samym najłatwiejszym do rozpoznania objawem jest ból zębów podczas spożywania pokarmów chłodnych lub gorących, piciu soków, jedzeniu owoców czy słodyczy. Dyskomfort pojawia się również podczas wdychania zimnego powietrza czy szczotkowania. Ból ma charakter przenikliwego kłucia zlokalizowanego w obrębie podstawy zęba.

Co wpływa na powstawanie nadwrażliwości zębów?

Przyczyny nadwrażliwości są równe, tak jak mechanizmy powstawania schorzenia. Wśród czynników chorobotwórczych wyróżnia się miedzy innymi stany wyczerpania nerwowego, ciążę, przepracowanie, ale również warunki życia, środowisko pracy czy dietę. Bezpośrednim czynnikiem wywołującym nadwrażliwość jest odsłonięcie zębiny i narażenie jej na bezpośrednie działanie czynników drażniących, drażniących powodu braku pokrywającego ją szkliwa lub cementu. Ponieważ osunięcie dziąseł jest bezpośrednią przyczyną nadwrażliwości, warto zwrócić uwagę na technikę mycia zębów.

W jaki sposób prawidłowo myć zęby by zapobiegać nadwrażliwości?

Nadmierny nacisk włókien szczoteczki na dziąsła, lub zbyt twarde szczotki mogą powodować odsłanianie szyjek zębowych, a tym samym prowadzić do nadwrażliwości. Ważnym elementem profilaktyki jest właściwa technika mycia zębów – okrężnymi, wymiatającymi ruchami, układając szczoteczkę częściowo na dziąśle i zębie. Powinno się używać szczoteczek miękkich, a czynności higieniczne powtarzać dwa do trzech razy dziennie, przez 2-3 minuty, a najlepiej po każdym posiłku.

W jaki sposób można zapobiegać powstawaniu nadwrażliwości?

Niezwykle ważna jest profilaktyka i regularne dbanie o zdrowie jamy ustnej oraz kontrolowanie jej stanu w gabinecie dentystycznym. Wykonywanie na bieżąco niezbędnych zabiegów dentystycznych takich jak leczenie powstałych ubytków próchnicowych, czy klinowych również stanowi bardzo ważny element troski o zdrowy uśmiech. Poza właściwymi metodami szczotkowania, warto również pamiętać o pastach znoszących nadwrażliwość zębów oraz właściwej diecie, mającej na celu ograniczanie produktów drażniących zęby.

Co zrobić, kiedy nadwrażliwość już się pojawiła?

Warto działać szybko, najlepiej, kiedy tylko zaobserwujemy początki niepokojących objawów. Wcześniej zaczęte leczenie trwa krócej oraz zmniejsza ryzyko przekształcenia się nadwrażliwości w poważniejsze schorzenia zębów. Ważnym elementem leczenia w warunkach domowych jest stosowanie odpowiednich past do zębów, zawierających fluor, oraz znoszących nadwrażliwość. W gabinecie dentystycznym stosuje się związki fluoru, wapnia, szczawiany, chlorek strontu, cynku, naświetlania laserem, żywice i środki adhezyjne, występujące w postaci środków do wcierania, nakładania lub lakierowania, mające na celu leczenie dolegliwości.

Jakie są konsekwencje nieliczenia nadwrażliwości?

Nieleczona nadwrażliwość przy występowaniu dolegliwości bólowych może prowadzić do stanu zapalnego miazgi zębowej i w konsekwencji do leczenia endodontycznego zęba, a nawet większej liczby zębów.

Źródło: Materiały Marketingowe „Dni Konsultacji stomatologicznych” – użyto fragmentów rozmowy z de n. med. Zofia Lozańską

