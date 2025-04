Czerniak to złośliwy nowotwór, który wywodzi się z komórek barwnikowych wytwarzających i zawierających melaninę (tzw. melanocytów). Zwykle umiejscawia się na skórze, gdzie na szczęście jest dość dobrze widoczny i można go wcześnie wykryć.

Reklama

Jednak czerniak zlokalizowany w oku we wczesnej fazie, zanim osiągnie wielkość zaburzającą widzenie jest bardzo trudny do wykrycia. Leczenie tej choroby nie jest łatwe i opiera się głównie na napromienianiu przy pomocy specjalnej płytki z izotopem promieniotwórczym lub metodą radioterapii protonowej. Może jednak dojść do przerzutów, zwykle do wątroby, a wówczas niewielkie są szanse na skuteczne leczenie.

Test uwzględniający warianty 15 genów opracowali specjaliści z Washington University School of Medicine w St. Louis. Badania dotyczące 459 pacjentów z czerniakiem oka z 12 ośrodków w USA i Kanadzie wykazały, że test ma dokładność rzędu 97 proc.

Wczesne rozpoznanie tej groźnej odmiany czerniaka powinno pozwolić na istotne przedłużenie choremu życia, oceniają naukowcy. Po chirurgicznym usunięciu guza lub zniszczeniu go za pomocą napromieniania pacjent mógłby być dodatkowo leczony i dokładniej badany okresowo, mógłby też zostać zakwalifikowany do badań klinicznych z użyciem nowych leków przeciwko czerniakowi, które pozwalają spowolnić postęp choroby. (PAP)

Informacja pochodzi z serwisu PAP - Nauka w Polsce.

Warto zobaczyć: Czy czerniak może dotyczyć oka?