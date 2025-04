Podstawą odkrycia było postawione pytanie: Dlaczego pacjenci z chorobą Duchenne'a (DMD), jedną z najczęstszych form dystrofii mięśniowej, dobrze funkcjonują w okresie dzieciństwa, podczas gdy z początkiem dorastania dochodzi u nich do szybkiego postępu choroby i wreszcie śmierci. Zagadką wydawał się także fakt, dlaczego osoby starsze po długotrwałym unieruchomieniu mają tak duże problemy z odzyskaniem swojej dawnej siły mięśniowej, lub nawet nie odzyskują jej już nigdy.

Odpowiedzi na te dwa pytania udzielają badacze z amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia w czasopiśmie Genes & Development. Ustalili oni mianowicie, że za wszystkimi zaobserwowanymi zjawiskami stoją komórki satelitarne, czyli komórki macierzyste tkanki mięśniowej. Uczestniczą one aktywnie w procesie rozwoju tkanki mięśniowej już u zarodka i płodu oraz przez całe dzieciństwo. Po tym jednak dochodzi do szybkiego zmniejszenia ich liczby i przejścia pozostałych komórek w swego rodzaju stan uśpienia, przerywanego jedynie w momencie wystąpienia uszkodzeń, urazów tkanki mięśniowej.

Dzięki temu procesowi możliwa jest naprawa tkanki mięśniowej, jednak także i on jest aktywny do czasu. Na przykład, gdy młody człowiek doświadcza unieruchomienia, po okresie bezczynności dochodzi do natychmiastowej odbudowy mięśni, jednak u osób starszych mięśnie tracą tę zdolność. Podobnie jest u pacjentów z DMD, gdzie w początkowej fazie degeneracji mięśni, jej skutki są minimalizowane przez regenerację za sprawą komórek satelitarnych.

Co zatem powoduje, że do pewnego momentu komórki satelitarne są bardzo aktywne w regeneracyjnym działaniu, po czym tracą swoje właściwości? Okazało się, że powodem tego jest gen oznaczany Ezh2. W organizmie pełni on funkcje kontrolne wobec innych genów. W badaniach na myszach udowodniono jednak, że zwierzęta pozbawione jego działania nie potrafiły regenerować uszkodzeń tkanki mięśniowej. Co więcej zmniejszenie aktywności tego genu związane z wiekiem tłumaczy także problemy z gojeniem uszkodzeń mięśni obserwowane u osób starszych.

Odkrycie jak ważną rolę pełni gen Ezh2 pozwoli na stworzenie terapii zaburzeń tkanki mięśniowej. „Nie będziemy w stanie leczyć dystrofii mięśniowej, ponieważ mutacja w genie, który powoduje choroby pozostanie.” - tłumaczy Vittorio Sartorelli, zaangażowany w te odkrycia - „Ale z pewnością, jeśli uda się nam przedłużyć okres, w którym komórki satelitarne się mnożą, możemy wydłużyć życie osób z dystrofią mięśniową. Możemy także z pewnością poprawić ich jakość życia.” Także starsze osoby skorzystają z pewnością na odkryciu amerykańskich uczonych.

Źródło: Science Daily/ kp

