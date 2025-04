Szumy uszne to powodujące dyskomfort wewnętrzny wrażenia dźwiękowe, nieposiadające rzeczywistego zewnętrznego źródła. Często towarzyszą im problemy z koncentracją, zaburzenia snu, niepokój, depresja i skrajne wyczerpanie fizyczne.

W Polsce na szumy uszne, trwające powyżej 5 minut, cierpi aż 20% osób powyżej 17. roku życia (tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu).

W wyniku nowej formuły leczenia ogólne zdrowie pacjenta z szumami usznymi ulega poprawie, objawy stają się łagodniejsze, a postrzegane upośledzenie słuchu się zmniejsza. Nowe leczenie jest też dużo bardziej skuteczne w łagodzeniu negatywnego nastroju, dysfunkcjonalnych przekonań oraz lęku związanego z szumami usznymi, co przyczynia się do znaczącej poprawy codziennego funkcjonowania pacjentów.

Badania nad nowym podejściem terapeutycznym w leczeniu szumów usznych zostały przeprowadzone przez dr Rilanę Cimę z Maastricht University oraz jej współpracowników. Przez okres dwunastu miesięcy obserwowano 492 dorosłych pacjentów z szumami usznymi.

Plan terapeutyczny składał się z poznawczej terapii behawioralnej oraz łączył elementy psychologii i audiologii. Program uzupełniono elementami tak zwanej terapii przeprogramowującej szumy uszne, która analizuje problem na poziomie percepcji dźwięku. Celem terapii było zmniejszenie negatywnych odczuć i myśli towarzyszących szumom usznym oraz złagodzenie ich objawów. Stosowano do tego techniki ekspozycji, ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne oraz elementy oparte na skupianiu uwagi.

