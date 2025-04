Powikłania – mózg i leki

W przebiegu migreny, będącej przewlekłą chorobą układu nerwowego, może dochodzić do powikłań. Dzielą się one na dwie grupy: bezpośrednie konsekwencje procesów chorobotwórczych w mózgu (np. migrena przewlekła) oraz efekty uboczne stosowanych leków (np. nadciśnienie tętnicze przy stosowaniu pochodnych tryptanu).

Migrena przewlekła

O migrenie przewlekłej mówimy, gdy pacjent cierpi z powodu dolegliwości bólowych więcej niż 15 dni w ciągu miesiąca przez trzy kolejne miesiące. Zazwyczaj jest to komplikacja migreny bez aury.

Aura jest to zespół odwracalnych objawów neurologicznych poprzedzający ból głowy.

Ważne jest żeby odróżnić migrenę przewlekłą od przewlekłego bólu głowy wywołanego nadużywaniem niesteroidowych substancji przeciwzapalnych – np. aspiryny lub jej pochodnych. Paradoksalnie leki takie stosowane w celu zwalczenia bólu przy długotrwałym używaniu same mogą być jego przyczyną.

Stan migrenowy

Stan migrenowy ma miejsce, gdy dolegliwości bólowe przedłużają się ponad 72 godziny. Napad może trwać nawet 5 do 10 dni i nierzadko wymaga hospitalizacji. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy ciężki ból nie może zostać złagodzony rutynowo stosowanymi lekami. Szczególnie niebezpieczne dla chorego może być narastające odwodnienie i zaburzenia jonowe.

Migrenowy zawał mózgu

Może być rzadkim powikłaniem migreny. Dotyczy najczęściej młodych kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne i palących papierosy. Objawia się występowaniem jednego lub więcej objawów aury, które nie ustępują w ciągu 7 dni.

Ponadto w badaniach obrazowych (np. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny) pojawiają się zmiany charakterystyczne dla udaru niedokrwiennego. Należy przy tym wykluczyć inne przyczyny udaru, który może wystąpić niezależnie od napadu migrenowego.

Niepożądane działania leków

Przewlekłe stosowanie leków przeciwbólowych, pochodnych tryptanu lub ergotaminy, może prowadzić do przejścia napadów migrenowych w codzienne bóle głowy. Ta postać choroby nazywa się „migreną transformowaną”. Ma ona miejsce po wielu latach stosowania wyżej wymienionych leków – zwłaszcza, jeśli są one nadużywane.

Warto także zauważyć, że swoiste leki przeciwmigrenowe – pochodne tryptanu - i stosowane rzadziej pochodne ergotaminy mają także inne, liczne efekty uboczne. Do najważniejszych należy skurcz naczyń, który - jeśli dotyczy naczyń wieńcowych - objawia się nagłym bólem w klatce piersiowej.

Leki te wywołują też zwyżkę ciśnienia tętniczego, a także niepokój, lęk i przykurcze mięśni. Ze względu na działania niepożądane tryptanów nie można stosować u pacjentów z chorobą wieńcową, nieopanowanym nadciśnieniem tętniczym i przy zaburzeniach rytmu serca.

