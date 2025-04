Fot. Fotolia

Urazy głowy - przyczyny

Najczęstszą przyczyną urazów głowy są wypadki drogowe, upadki, uderzenia i akty napaści. Z naszych licznych rozmów ze wszystkim zaangażowanymi w kampanię społeczno-edukacyjną ambasadorami i ekspertami wynika, że dwa najważniejsze aspekty, które powinniśmy poruszać w ramach kampanii edukacyjnej w tym roku to działania prewencyjne i powszechny dostęp do rehabilitacji.

Zespół neurochirurgów dziecięcych ze Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie zwraca szczególną uwagę na lekkomyślność i brak wyobraźni rodziców, która jest bardzo częstą przyczyną urazów głowy, maleńkie dzieci spadają z przewijaków, z łóżek rodziców, z parapetów, w przytłaczającej większości przypadków dzieci nie mają kasków na głowie podczas jazdy na rowerze!

"Polska od lat przoduje w Europie w liczbie wypadków drogowych. Mamy niespotykanie wysoki udział wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści), którzy stanowią 50% ofiar śmiertelnych i 55% ciężko rannych. Osoby te są wyjątkowo zagrożone urazami głowy. Z Europejskiej bazy danych IDB (EU Injury Database) wynika, że około 25% rannych w wypadkach drogowych doznaje urazów głowy to oznacza 4000 osób rocznie" – mówi Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i dodaje: "Zapobieganie wypadkom drogowym może w znacznym stopniu zmniejszyć liczbę osób cierpiących z powodu urazu głowy, dlatego zachęcam wszystkich do wspomagania systemowych działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach".

Rehabilitacja po urazie głowy - konieczna, ale wciąż niedostępna

Wszyscy eksperci bez wyjątku podkreślają także ogromne znaczenie rehabilitacji dla osób po urazach głowy, niestety w ramach państwowego systemu służby zdrowia jest ona zupełnie niemożliwa i niedostępna. Mogą sobie na nią pozwolić tylko te osoby i rodziny, które na nią stać lub otrzymają wsparcie Fundacji. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w Polsce, w środku Europy w XXI wieku!

"Powinniśmy zmodyfikować system państwowej służby zdrowia, myśląc o ogromnych rzeszach potrzebujących osób, które doznały bardzo ciężkich urazów głowy w wyniku wypadków komunikacyjnych, upadków, pobicia, napadu lub jeszcze innych nieszczęśliwych zdarzeń. Bardzo ważne jest wypracowanie takiego systemu państwowej opieki medycznej, który nie tylko będzie ratował życie, ale także przywracał pacjentom podstawowe funkcje życiowe poprzez niezbędne operacje rekonstrukcyjne, a także proces wsparcia rehabilitacyjnego" – mówi ambasador kampanii dr. Maciej Jagielak.

"Najważniejsza jest rehabilitacja - to zdanie usłyszałam tuż po wypadku, jak i wielokrotnie w późniejszych latach. Zapewne zdanie to słyszeli wszyscy pacjenci. Zalecenie jest słuszne, jedyny problem polega na tym, że intensywna terapia to duży koszt, którym obciążony jest sam zainteresowany. Mamy w Polsce dobrych terapeutów, jednak większość z nich pracuje w prywatnych ośrodkach.

Wielu osób zwyczajnie na to nie stać. Znam rodziny, które sprzedają wszystko co możliwe, zapożyczają się, by tylko móc rehabilitować dziecko. Tym bardziej, że terapia często przynosi zaskakująco dobre efekty. Pomoc Państwa jest znikoma, co zamyka wielu ludziom drogę do poprawy stanu zdrowia oraz jakości życia" – mówi wokalistka Monika Kuszyńska – ambasadorka kampanii.

„Znikąd pomocy, żadnego wsparcia, wszystko sami. Zostaliśmy rzuceni w wir wydarzeń, których żadne z nas nie mogło przewidzieć. Nie poddałam się, walczę. Muszę sama zatroszczyć się o przyszłość syna, bo tak naprawdę my rodzice dzieci chorych możemy liczyć tylko na siebie” mówi ambasadorka Joanna Palica – mama Alka, który doznał bardzo ciężkiego urazu głowy, prezes Fundacji Koocham.

Źródło: Materiały prasowe Kampanii Marzec Miesiącem Świadomości Urazów Głowy.