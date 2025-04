Paliwem dla naszego mózgu jest glukoza, której potrzebuje on w ilości aż 100 mg na minutę. By stale utrzymać odpowiedni poziom glukozy, powinniśmy spożywać produkty bogate w cukry złożone, np. pełnoziarniste pieczywo, niełuskany ryż, kasze, ziemniaki, fasolę czy suszone owoce. Powinniśmy natomiast ograniczyć słodkości, które co prawda błyskawicznie podnoszą poziom cukru, jednak równie szybko występuje spadek jego wartości.Witaminy z grupy B, żelazo, cynk i magnez są niezbędne w procesach zapamiętywania, logicznego rozumowania czy koncentracji. By dostarczyć odpowiednią ilość tych składników pokarmowych możemy wzbogacić dietę o różnego rodzaju nasiona, pestki, rośliny strączkowe oraz mięso.Nie trzeba chyba wspominać o kwasach Omega-3, których bogatym źródłem są przede wszystkim ryby. Z taką dietą żadne egzaminy, testy czy wyzwania dnia codziennego nie powinny stanowić dla nas problemu. (kp/am)

