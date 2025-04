Fot. Fotolia

Reklama

Od czego zacząć leczenie nietrzymania moczu?

Wiele osób nietrzymanie moczu traktuje jak chorobę, która jest „wyrokiem” na całe życie. Tymczasem dziś można ją skutecznie leczyć. – "Proces leczenia rozpoczynamy od ustalenia przyczyn tego schorzenia" – mówi urolog dr Piotr Dzigowski.

– "Podczas wizyty lekarskiej najpierw zbiera się wywiad, przy użyciu odpowiednich kwestionariuszy ocenia mikcję i kontynencję, czyli oddawanie i utrzymywanie moczu. Niejednokrotnie wykonuje się badanie ogólne i bakteriologiczne moczu. W zależności od wskazań medycznych przeprowadza się również badanie USG układu moczowego czy badanie urodynamiczne" – dodaje. Od wyników tych testów jest uzależnione dalsze postępowanie.

Bardzo ważna jest przede wszystkim zmiana stylu życia. Istotne jest wyrobienie nowych, prozdrowotnych nawyków, w tym między innymi opróżnianie pęcherza zaraz po odczuciu parcia i ograniczenie substancji moczopędnych oraz tych osłabiających działanie zwieraczy, czyli m.in. alkoholu, nikotyny, napojów gazowanych i zawierających kofeinę.

Trzeba też pamiętać o unikaniu spożywania napojów w czasie krótszym niż dwie godziny przed snem i utrzymywaniu właściwej wagi. Poprawę sytuacji u części kobiet przynoszą także ćwiczenia mięśni Kegla, czyli mięśni dna miednicy. Dzięki postępowi medycyny dziś mamy również dostęp do wielu nieinwazyjnych metod leczenia.

Zobacz także: Wysiłkowe i naglące nietrzymanie moczu - co różni te przypadłości?

Reklama

Botoks na nietrzymanie moczu

Lekarstwem na nietrzymanie moczu może być kojarzony przede wszystkim z wygładzaniem zmarszczek botoks. – "To jedna z najnowszych metod leczenia, stosowana przede wszystkim u osób zmagających się z nadreaktywnością pęcherza i nietrzymaniem moczu z parć naglących" – mówi dr Piotr Dzigowski ze szpitala Medicover.

Jeszcze do niedawna jedyną szansą dla nich było leczenie preparatami farmaceutycznymi, które redukowały kurczliwość pęcherza. Nie u wszystkich były one jednak skuteczne, w dodatku u wielu osób powodowały nieprzyjemne skutki uboczne, jak zawroty głowy, suchość w ustach czy zaparcia.

– "Teraz zbyt częstym skurczom pęcherza moczowego można zapobiegać wstrzykując bezpośrednio do niego właśnie botoks. W ten sposób eliminujemy problem nawet na sześć-dziewięć miesięcy, nie obserwując jednocześnie uciążliwych efektów ubocznych" – dodaje dr Dzigowski.

Z problemem wysiłkowego nietrzymania moczu można też rozprawić się na przykład dzięki preparatowi Urolastic. – "Ten przypominający konsystencją silikon materiał wstrzykuje się w okolice cewki moczowej, poprawiając w ten sposób jej mechanizm zamykający i zwiększając kontrolę pacjenta nad pęcherzem. Taki zabieg trwa zwykle kilkanaście minut "– mówi ginekolog dr Ewa Kurowska. Urolastic to preparat stały i niewchłanialny, dzięki czemu jego działanie jest długotrwałe.

Źródło: Materiały prasowe Wizerunkowo.com

Zobacz także: Elektrostymulacja jako forma leczenia nietrzymania moczu