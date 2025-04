Według statystyk latem uprawiamy o 20% więcej seksu niż w ciągu pozostałych miesięcy. Kiedy silniejsze promienie słoneczne mocniej oddziałują na organizm, stajemy się szczęśliwsi, przez co i bardziej otwarci na nowe związki.

Najbardziej „aktywnym” seksualnie miesiącem jest sierpień. To w sierpniu często wyjeżdżamy na urlop, a w trakcie urlopu właśnie z reguły nawiązujemy romanse, które nierzadko przekształcają się w stałe związki.

Atrybuty atrakcyjności



Letni stan relaksu i odpoczynku sprawia, że chętniej pozwalamy sobie na zachowania, na które nie odważylibyśmy się na przykład zimą. Amerykańskie badania wykazały, że podobnie jak w przypadku zwierząt, również ludzkie ciało emituje feromony, które stymulują reakcje seksualne innych osób. Te bezwonne związki chemiczne stają się atrybutem atrakcyjności, przyciągają płeć przeciwną, przekazują otoczeniu pozytywne informacje o nas. Im cieplej, tym większe ich oddziaływanie.

– Wydzielany wraz z potem androstadienon wpływa na naszą równowagę hormonalną. Ten naturalny ludzki feromon zwiększa atrakcyjność mężczyzn w oczach kobiet – tłumaczy Wiktor Koszycki, doradca klienta z serwisu Feromony.pl. – Nasz mózg reaguje bowiem automatycznie na związki wydzielane przez organizm drugiego człowieka. Dlatego też często wybieramy partnera, nie kierując się zupełnie jego wyglądem zewnętrznym.

Według statystyk mieszkańcy południa Europy są dużo bardziej aktywni seksualnie niż przedstawiciele krajów nordyckich. Wśród nich najlepszymi kochankami są Grecy.

Byle do lata



Wraz z nadejściem letnich miesięcy chcemy być bardziej atrakcyjni. Gdy tylko robi się ciepło, kobiety zaczynają stosować diety, a mężczyźni pracują nad swoją sylwetką. Dużą popularnością cieszą się gabinety kosmetyczne, siłownie czy baseny.

– W lipcu i sierpniu obserwujemy też większą sprzedaż produktów feromonowych – podkreśla Koszycki. – Szczególnie młodzi mężczyźni pytają o to, co przyniesie im największe powodzenie u kobiet. Tłumaczymy, że w praktyce związki te oddziałują na stan umysłu, nie wyzwalając określonych reakcji. Mówiąc wprost, jeśli partner nie jest nami zainteresowany, zastosowanie feromonów nie przyniesie oczekiwanych efektów.

W rzeczywistości na ludzką atrakcyjność składa się szereg elementów. Aby pomiędzy dwojgiem ludzi powstała chemia, muszą zwyczajnie poczuć „to coś”. To właśnie ciepłe dni są okresem sprzyjającym romansom. Kiedy za oknami lato pełną parą, a silne słoneczne światło dodaje energii, wzrasta nasza ochota na seks.

Psycholodzy podkreślają, że młodzi ludzie, szczególnie w okresie letnim, mają dużo mniejsze opory przed inicjacją seksualną z nieznajomym niż ich rówieśnicy jeszcze dekadę wcześniej. Ostrzegają jednocześnie, aby w euforii letniego szaleństwa nie zapominać o bezpieczeństwie i szeroko pojętej odpowiedzialności.

