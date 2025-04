Choć pełne witamin lato już za nami, nie ma powodu aby się martwić albo od razu szpikować suplementami. Jesienne warzywa i owoce to kopalnia zdrowia!

Prawdą jest, że jesienne cuda z warzywniaka są ogólnie mniej znane i popularne niż takie letnie hity jak arbuzy, truskawki czy pomidory. To duży błąd, bo na naszej sezonowej liście znajdują się pokarmowe hity, które śmiało można zaliczyć w poczet największych sprzymierzeńców zdrowia i urody. Jeśli jeszcze nie mieliście przyjemności z którymś z naszych bohaterów, to zachęcamy do przełamania oporów i wyszukania odpowiedniego przepisu w Internecie. Smak jest wspaniały a korzyść dla organizmu jeszcze lepsza.

Najzdrowsze jesienne pokarmy:

Gruszki

Gratka dla miłośników słodkich, deserowych owoców a jednocześnie jedno z najbogatszych owocowych źródeł błonnika. Polecana już dla niemowląt od 4 miesiąca życia, gruszka jest lekkostrawna a ponadto zawiera solidną dawkę witaminy C oraz potasu odpowiedzialnego za zdrowe serce i nerwy oraz niewielkie ilości żelaza i fosforu.

Najzdrowiej gruszki jeść na surowo – ze skórką ale myte!

Pasternak

Wygląda jak korzeń pietruszki, ale nią nie jest. Większy, prostszy i słodszy w smaku niż korzenie natki, pasternak to typowo jesienne warzywo o smaku wystarczającym za całą potrawę. Niezwykłe źródło dietetycznego błonnika wspomaga przy odchudzaniu i odtruwaniu organizmu, a ponadto chroni przed rakiem jelita grubego i pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Pasternak obfituje także w potas, witaminy C i K oraz mangan.

Najprostszy sposób: upiec kawałki pasternaka skropione oliwą i posypane lekko solą.

Dynia

Pomarańczowa ozdoba Halloween ma fenomenalne znaczenie dla zdrowia oraz urody. Oprócz błonnika, który każdemu człowiekowi jest niezbędny, dynia jest niezwykle bogata w witaminę A – odpowiedzialną za przeciwdziałanie starzeniu, zdrowie oczu a także wzrost włosów i paznokci oraz regenerację naskórka. Poza tym, w dyni znajdziemy także solidne dawki witaminy B 1, B3 i B6, witamin C i E, kwasu foliowego, magnezu, fosforu, potasu, miedzi i manganu.

Najlepiej dynię jest łączyć z tłuszczami w celu lepszego wchłaniania witaminy A, więc albo pieczemy w oliwce albo gotujemy i miksujemy z na zupę z dawką tłustej śmietanki.



Brukselka

Niekochana przez dzieci za dziwnie słodkawy smak po rozgotowaniu, brukselka przygotowana al dente z oliwką może być prawdziwą ucztą kulinarną. Tym bardziej, że jak na warzywo to wspaniałe źródło białka oraz witaminy K, zapewniającej zdrowie kościom, oraz witaminy C pomagającej nam w walce z jesiennymi przeziębieniami. Brukselce nie brakuje też wapnia, potasu, żelaza, manganu oraz witamin z grupy B, co wystarczy aby przekonać największych wrogów.

Najciekawiej jest brukselkę osmażyć krótko na oleju z dodatkiem czosnku i podawać do makaronu.



Jabłka

Jabłko z wieczora i nie trzeba doktora, mówi mądrość ludowa i niedaleko jej do prawdy. Pełne witaminy C i błonnika rozpuszczalnego oraz nierozpuszczalnego, jabłka świetnie usprawniają proces przemiany materii, pomagając zwalczać przeziębienia, zmęczenie a nawet walczyć ze starością. Idealna przekąska aby zaspokoić głód, cenne źródło zdrowego soku.

Jabłka jemy surowe i ze skórką, bo to pod nią kryje się najwięcej składników odżywczych.



Jarmuż

To chyba największa ekstrawagancja na naszej liście, choć warzywo jak najbardziej polskie i jesienne. Jarmuż to sztywne, ciemnozielone liście, które dostaniemy na straganach w formie pęczków. Wspaniały oryginalny smak to nic w porównaniu ze zdrowotnością jarmużu, który po prostu upakowany jest substancjami odżywczymi i przez dietetyków bywa uważany za warzywo idealne. Wszystkie najważniejsze witaminy: A, B, C i K obfitują w zielonych liściach w hurtowych ilościach, zaś betakaroten jako czołowy antyulteniacz pomaga przeciwdziałać chorobom serca, nowotworom oraz... zmarszczkom! W jarmużu znajdziemy również niebagatelne ilości wapnia, manganu, żelaza i potasu, co szczególnie dla wegetarian powinno bardzo przekonywujące.

Najlepiej jest jarmuż posiekać i krótko osmażyć z czosnkiem na oliwie.



