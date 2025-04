fot. Fotolia

Badania nad zbilansowanym odżywianiem rozwijają się. World Health Organization uruchomiła akcję w celu zwiększenia do pięciu liczby porcji warzyw i owoców w codziennym menu. Zmiany nastąpiły szybko i naukowcy podają już nowe fakty, które zmieniają spojrzenie na kształt diety. Okazuje się, że każdy powinien włączyć w swój plan żywieniowy aż 7 porcji warzyw i owoców. Posiłki w związku z tym muszą opierać się właśnie na nich. To potwierdzona teoria badaczy z londyńskiego University College.

Z lokalnych analiz wynika, że Polacy nie lubią zmian: jedzą mięso i tradycyjne obiady, warzywa traktując jako dodatek – potwierdzają to badania TNS OBOB.

Z analizy Krajowej Unii Producentów Soków wynika, że aż 40% Polaków w codziennej diecie pomija owoce i warzywa.

– Polacy faktycznie uchodzą za konserwatywnych żywieniowo, ale to się wyraźnie zmienia. Powiedziałbym nawet, że w ostatnim czasie właśnie w Polsce największą popularnością cieszą się diety oparte na zmianie trybu życia. Dowodem na to jest akcja, którą przeprowadziliśmy na Facebooku: nasi użytkownicy spontanicznie informowali w swoich statusach, kiedy i ile porcji owoców i warzyw zjedli. Zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania – opowiada Ernesto Hartog, Prezes marki Juice PLUS+® w Polsce.

Prawidłowa dieta to trzy do pięciu posiłków dziennie, ale to właśnie przeszkoda. Brak śniadań i obiadów w pracy, jedzenie „na szybko”, w biegu – to typowe problemy, które wskazują dietetycy. Jak włączyć w to jeszcze siedem porcji warzyw i owoców, gdy niektórzy nie wyobrażają sobie zmian w diecie?

Porcja warzyw i owoców to ok. 80 g (np. jedno spore jabłko). Posiłki należy dzielić na niewielkie porcje.

Witaminy i mikroelementy, które znajdują się w warzywach i owocach, warunkują dobre samopoczucie, bo wpływają na układ nerwowy oraz wzmacniają odporność.

Przykładowo: poziom witaminy C ma związek z efektami uprawianych sportów, poprawia stan cery i sprawność układu krwionośnego. Z kolei naturalny błonnik to jeden z punktów na ścieżce do idealnej figury.

Organizm sygnalizuje przede wszystkim niedobory najważniejszych witamin. Stres, osłabienie kondycji, wilczy głód i wahania wagi mogą wynikać z braków w menu. W takiej sytuacji trzeba szybko zareagować.

Polacy coraz chętniej sięgają po suplementy diety. Na V Międzynarodowym Forum Suplementów Diety podano, że od 25 do 75% mieszkańców Warszawy korzysta z tego typu środków wspomagających dietę. Jak wybrać te bezpieczne? Zaledwie niewielki odsetek zdaje sobie sprawę z tego, że warto wybierać przede wszystkim suplementy oparte na naturalnych składnikach – te działają jak bomba witaminowa.

Naturalne suplementy diety działają stopniowo, jeśli są stosowane regularnie.

Odpowiednio dobrane suplementy pozwalają przetrwać dzień w biegu. Nieregularny tryb życia wymaga wsparcia „z zewnątrz”, zwłaszcza, jeśli brakuje czasu na codzienne gotowanie – dlatego warto sięgać po dodatkowe rozwiązania. To dobry pomysł też dla tych, którzy mimo wszystko chcą unikać fruktozy i obniżyć kaloryczność posiłków, bez narażania zdrowia (dobry suplement diety nie zawiera cukru). Tego typu nowoczesne rozwiązania mogą podnieść jakość życia, wspierając dietę.

