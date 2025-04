Cukrzyca z każdym rokiem staje się coraz większym problemem medycznym obejmującym już w tym momencie 3 % populacji na świecie. W jej przebiegu na skutek upośledzenia krążenia krwi dochodzi często do rozwoju przewlekłych owrzodzeń, które mogą być bolesne, ciężko się goją i są miejscem podatnym na zakażenia. Niekiedy takie owrzodzenie jest przyczyną amputacji kończyny.Udowodniono, że w leczeniu przewlekłych ran, także tych w stopie cukrzycowej, specjalne białka zwane czynnikami wzrostu przyspieszają gojenie. Jednak ich otrzymywanie było bardzo drogą procedurą, a zastosowanie w miejscu rany nie zawsze gwarantowało, to że czynniki dotrą we właściwe miejsce. Wszystko zmieni się dzięki odkryciu naukowców z Uniwersytetu Hebrajskiego we współpracy z Uniwersytetem Harvarda i kilkoma innymi uczelniami ze Stanów Zjednoczonych i Japonii. Udało im się stworzyć dzięki inżynierii genetycznej „inteligentne” czynniki wzrostu, które reagują na zmiany temperatury otoczenia. Pod wpływem ciepła gromadzą się i tworzą nanocząsteczkę wielkości 1/200 średnicy ludzkiego włosa. To zachowanie nie tylko ułatwia oczyszczanie czynnika wzrostu i czyni go tańszym do wyprodukowania, ale także sprawia, że czynniki wzrostu pozostają w miejscu rany i skuteczniej działają.Eksperymentalny lek stosowany w postaci maści został już przetestowany na myszach laboratoryjnych z owrzodzeniami w przebiegu mysiej cukrzycy. Wyniki tych pierwszych prób były bardzo zachęcające. Maść z „inteligentnymi” czynnikami wzrostu znaczenie przyspieszała gojenie ran. Naukowcy chcą dlatego w najbliższym czasie przetestować nowy preparat w badaniach klinicznych. Jeśli wszystko się powiedzie, będzie to wielki przełom w leczeniu wielu przewlekłych ran.Źródło: PhysOrg.com/ kp

Reklama