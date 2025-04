Bariera krew–mózg jest strukturą pełniącą funkcje ochronne. Dzięki niej potencjalnie toksyczne cząsteczki krążące we krwi nie uszkadzają delikatnej tkanki nerwowej. Jednak w przypadku nowotworów zlokalizowanych w mózgu stanowi ona istotną przeszkodę uniemożliwiającą leczenie za pomocą wielu leków, które po prostu nie mogą się przez nią przedostać.Tym czego potrzebowali naukowcy były cząsteczki, które aktywowałyby specjalne receptory znajdujące się na zewnętrznej powierzchni bariery i dzięki temu umożliwiałyby aktywny transport substancji leczniczych z krwioobiegu do tkanki mózgowej. Niemieckim badaczom udało się po wielu latach starań stworzyć taka molekułę. Następnie została ona umieszczona na powierzchni kapsułek wielkości jednej tysięcznej przekroju włosa ludzkiego, w których umieszczony był lek cytostatyczny – mitoksantron.Pierwsze testy przeprowadzone na myszach laboratoryjnych są bardzo obiecujące. U zwierząt leczonych nowymi nanoprzenośnikami zaobserwowano aż 73% zmniejszenie masy guza mózgu w porównaniu z nieleczonymi myszami i co istotniejsze aż 45% różnicę w rozmiarach nowotworu w stosunku do zwierząt leczonych mitoksantronem w standardowy sposób.Dodatkowo zaobserwowano znacznie mniej działań ubocznych. U myszy leczonych według znanych protokołów występowały np. odwodnienie, zaburzenia żołądkowe, utrata masy ciała, natomiast nowa terapia nie spowodowała żadnych zauważalnych efektów niepożądanych.Andrea Orthmann – pracująca przy tworzeniu nanocząstek widzi w nowych przenośnikach dla leków szansę w leczeniu również innych schorzeń np. choroby Alzheimera, Parkinsona, czy Huntingtona jak również innych nowotworów.Zanim to jednak nastąpi wiele pracy będzie wymagało przystosowanie nowej terapii do zastosowania jej u ludzi. Jednak, kiedy to się powiedzie, będzie to być może największe zwycięstwo medycyny nad nowotworem mózgu w historii.Źródło: BBC News/kp/pk

