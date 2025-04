Obecnie nie ma sprawdzonego testu skriningowego wykrywającego raka płuc. „Stworzyliśmy bardzo wrażliwych technologii, które mogą wykryć określonego typu cząsteczek w krwiobiegu, gdy rak płuc jest obecny."

Naukowcy MU używali próbki osocza w celu wykrycia zmiany stężenia określonej sekwencji mikroRNA, która często jest podwyższona u chorych z rakiem płuc. Naukowcy przefiltrowali osocze za pomocą filtra białkowego z nanoporami, które są wystarczająco duże, aby tylko jedna cząsteczka mogła przejść przez por filtra. Stosując prąd jonowy naukowcy mierzyli zmiany w natężeniu prądu, które występują, gdy w filtrowanym osoczu obecne jest mikroRNA charakterystyczne dla raka płuc. Obserwowana zmiana natężenia prądu jest biosygnaturą raka płuc.

Opracowany przez naukowców filtr nanoporowy jest wystarczająco selektywny i czuły, aby wykryć mikroRNA w próbkach osocza chorych z rakiem płuc. "Chociaż istnieje wiele laboratoriów badawczych, które koncentrują się na rozwijaniu zastosowań technologii nanoporów, to po raz pierwszy ta technologia została użyta do wykrycia raka płuc" powiedział profesor Li-Qun Gu. Naukowcy mają nadzieje, że metoda ta w przyszłości będzie mogła być wykorzystana do wykrywania nowotworów, jak innych chorób, które cechuje charakterystyczne DNA lub RNA w osoczu.

