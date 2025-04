Napięcie przedmiesiączkowe - PMS

Nie możesz zapiąć zamka w spodniach – wydaje ci się, że twój brzuch to balon. Twój ukochany mąż denerwuje cię tak, jak nigdy wcześniej. Nie możesz słuchać jak twoje dzieci głośno głośno się śmieją – po prostu bardzo cię to irytuje. Cały czas czegoś szukasz we wszystkich szafach. Oczywiście poszukiwanym skarbem jest czekolada lub batonik. Co się z tobą dzieje? Ach tak, przecież to się zdarza co miesiąc. To „tylko” zespół napięcia przedmiesiączkowego.