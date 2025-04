Część pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym potrzebuje urządzeń wentylujących, gdyż nie są w stanie oddychać samodzielnie. Czasopismo Nature donosi, że przeszczep nerwu w połączeniu z zastosowaniem proteiny może przywrócić proces oddychania.

Wkrótce też mają rozpocząć się badania na ludziach, którą to możliwość organizacja charytatywna Spinal Research nazwała ,,potencjalnie przełomową”.

Uszkodzenia samego szczytu rdzenia kręgowego, skoncentrowane wokół szyi, mogą zaburzyć przekaz informacji kierowanych do przepony, czyli warstwy mięśni biorących udział w oddychaniu.

Rdzeń jest znany ze swojej oporności do regeneracji. Jak twierdzą lekarze z Uniwersytetu Case Western Reserve, techniki takie jak przeszczepy nerwów, które znalazły z powodzeniem zastosowanie przy obrażeniach nóg i ramion, dawały jedynie ograniczone rezultaty w przypadku rdzenia kręgowego.

Blizny powstałe w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz cząsteczki – proteoglikany siarczanu chondroityny – przeciwdziałają procesowi regeneracji nerwów oraz tworzeniu nowych połączeń.

Przy pomocy przeszczepu nerwu naukowcy budują pomost nad blizną jednocześnie aplikując enzym – chondroitynazę ABC – która znosi działanie cząsteczek hamujących regenerację.

Trzy miesiące później badane myszy odzyskały 80-100% zdolności do samodzielnego oddychania.

Prof. Jerry Silver, neurolog i przewodniczący badania, stwierdził: ,,Zastosowanie enzymu wyłączające w rzeczywistości działanie włókien nerwowych pozwala zobaczyć, jak szybko odzyskują one zdolność do regeneracji po poddaniu takiemu działaniu”. I kontynuuje: ,,Rdzeń kręgowy jest w stanie odtworzyć niezwykłe schematy procesu oddychania”.

Naukowcy mają nadzieję na rozpoczęcie badań klinicznych. Sprawdzają również możliwość przywrócenia działania pęcherza moczowego, które jest zahamowane przy obrażeniach dolnego odcinka kręgosłupa.

Dr Mark Bacon z organizacji charytatywnej Spinal Research: ,,Długotrwałe przywrócenie właściwych funkcji w przypadku obrażeń rdzenia kręgowego pozostaje czymś wręcz nieosiągalnym, dlatego też osiągnięcie to dające w końcowym efekcie funkcjonalne połączenia nerwowe, prowadzące w tym przypadku do odtworzenia procesu oddychania, jest czymś zdumiewającym”. I dodaje:,, Może to zmienić życie wielu ludzi, jeśli ta lub podobne techniki znajdą zastosowanie w warunkach klinicznych”.

Źródło: BBC/ar

