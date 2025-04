Narkolepsja, czyli nagłe zasypianie

Specyficzne napady snu nie są częstą przypadłością... Każdemu z nas zdarza się zasnąć we fotelu, czy podczas jazdy autobusem, ale nie wtedy, gdy z kimś rozmawiamy lub wykonujemy jakieś pochłaniające nas czynności. Opisywane zjawisko określane jest jako narkolepsja. Jest to choroba należąca do zaburzeń snu i wynika ze zmian organicznych w mózgu.