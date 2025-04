Czy wiesz, że co 3 minuty umiera dorosły Polak na skutek chorób serca i naczyń? Ich główną przyczyną jest zbyt wysoki poziom cholesterolu, który powoduje śmierć aż 170 tysięcy Polaków rocznie! To ogromna strata dla nas i naszego kraju. Dla porównania w wypadkach drogowych ginie co roku 3500 osób.

Chcąc uświadomić każdemu Polakowi, jakie są czynniki ryzyka chorób serca i naczyń, oraz co powinniśmy robić, by zminimalizować liczbę zachorowań i zgonów, grupa specjalistów z Narodowego Programu Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia "Mam dobry cholesterol" opracowała unikalny Narodowy Test, który rozwiązało już tysiące Polaków! Już teraz wejdź na: www.mamdobrycholesterol.pl i sprawdź jaka jest Twoja indywidualna skala ryzyka!

Narodowy Test Ryzyka Chorób Serca i Naczyń „Mam dobry cholesterol” to 53 szczegółowo opracowane pytania podzielone na 6 kategorii – badania, dieta, aktywność fizyczna, używki, czynniki genetyczne, oraz stres i inne czynniki. Każde pytanie zostało opatrzone komentarzem „Dlaczego to ważne?” wyjaśniającym wpływ danego czynnika na serce i układ krwionośny. Wyniki pozwolą każdemu określić własne ryzyko zachorowania.

Codziennie ludzie umierają na zawał, wylew czy udar mózgu. To ponad połowa całkowitej liczby zgonów w Polsce. Choroby naczyń krwionośnych są główną przyczyną długich hospitalizacji. Problem ten dotyczy osób w wieku produkcyjnym głównie po 35. roku życia. Równie przerażające są koszty leczenia. Tylko w 2011 r. diagnostyka i terapia chorób serca i naczyń oraz koszty pośrednie (zwolnienia lekarskie itp.) wyniosły 39,9 miliarda zł.

"Nie wiem jak mogło się to stać, że tak ważny problem do tej pory był niezauważony i nie nadano mu należytej rangi. Połowa dorosłych Polaków - ponad 16 milionów jest zagrożona, a wiedzą o tym 2 miliony. Leczy się niecały milion. Należy to zmienić, trzeba obudzić Polskę" - mówi Jacek Sadowski, inicjator projektu.

Narodowy Program Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia bije na alarm - chcemy obudzić świadomość i zapewnić szczegółowy, systematyczny plan naprawy narodowej ignorancji wysokiego cholesterolu. Naszą misją jest uratowanie życia tysiącom Polaków! Cholesterol to cichy zabójca odbierający życie i zdrowie aż 170 000 osób rocznie. Razem możemy to zmienić!

Narodowy Test Ryzyka Chorób Serca i Naczyń "Mam dobry cholesterol" stworzyły:

Sylwia Tumiłowicz - biolog środowiskowy Urszula Kiwit - psycholog Karolina Żak- psychodietetyk Patrycja Młodnicka - biolog Anna Malinowska - dietetyk medyczny, diet coach Barbara Małysa - dietetyk-towaroznawca Faustyna Ostróżka - Narodowy Program Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia "Mam dobry cholesterol"

