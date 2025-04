Nastolatek potrzebuje naszej uwagi. Nie musimy o wszystko wypytywać niczym detektywi. Wystarczy dać mu do zrozumienia, że się o niego troszczymy, myślimy o nim i ciekawi nas to co robi, czym się interesuje. Wsparcie rodziny jest dla nastolatka bodźcem budującym jego samoocenę, wiarę we własne możliwości i poczucie, że rodzice są dumni z jego osiągnięć.

