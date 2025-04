17-letni Michael Dumas razem z przyjaciółmi spędzał miłe chwile na Pompano Beach na Florydzie. Nie przypuszczał, że pozornie niewinna zabawa na piasku, będzie miała przykre konsekwencje dla jego zdrowia. Stopa nastolatka została zainfekowana przez pasożyty.

Zakażenie pasożytem na plaży

Sprawę opisała na Facebooku matka chłopca. Kelli Mulhollen Dumas postanowiła przestrzec innych rodziców. Jej nastoletni syn chodził po plaży na boso, a także - dla zabawy - został przysypany piaskiem przez kolegów.

To właśnie wtedy pod skórę chłopca musiał się dostać tęgoryjec. Pasożyty wpełzły pod skórę, tworząc bolesne rany na stopie. Michael został poddany długiemu i kosztowanemu leczeniu. Podawano mu m.in. leki na pasożyty, antybiotyki oraz sterydy. Jak się okazało, tęgoryjec zaatakował nie tylko 17-latka, ale również jego znajomych, z którymi spędzał tego dnia czas na plaży.

Nigdy nie wolno się zakopywać w piasku na plaży, ani pozwalać na to swoim dzieciom - zaapelowała matka, chłopca.

Kelli Mulhollen Dumas zwróciła się ze sprawą do Departamentu Zdrowia w Pompano Beach.

Wszyscy wiedzą, aby nosić buty na plaży, ponieważ można złapać pasożyty - napisano jej w odpowiedzi.

Kobieta napisała, że - jej zdaniem - nie każdy ma taką wiedzę.

Tęgoryjec - jak można go złapać?

Tęgoryjec dwunastnicy to ludzki pasożyt, należący do grupy nicieni. Dorosłe osobniki mają około 2 cm długości. Zakażenie tęgoryjcem zwykle następuje przez zjedzenie niedomytych warzyw lub owoców. Może do niego dojść również przez picie zanieczyszczonej wody. Do zainfekowania może dojść również przez skórę, np. w czasie chodzenia na boso. Tęgoryjec wwierca się przez skórę, starając się dostać do naczyń krwionośnych.

W Polsce rzadko dochodzi do zakażenie tęgoryjcem. Jednak powinny na niego uważać osoby, które lubią podróżować do ciepłych krajów np. nad Morze Śródziemne lub do Azji.

Objawy zakażenia tęgoryjcem to:

krwawienie z przewodu pokarmowego,

bóle brzucha,

wymioty,

nudności,

biegunki,

swędząca wysypka,

kaszel lub duszności,

ogólne osłabienie organizmu.

Źródło: wprost.pl, Facebook

