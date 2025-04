fot. Fotolia

Jeśli chód jest płynny, energiczny, zmysłowy i pozbawiony jakichkolwiek blokad mięśni, jego właścicielka ma zdecydowanie udane życie seksualne. Do takich wniosków doszli belgijscy seksuolodzy, którzy swoje badania przeprowadzili, śledząc sposób poruszania się szesnastu pań.

Grupa naukowców z Katolickiego Uniwersytetu de Louvain (Institut d'études de la famille et de la sexualité, Louvain-la-Neuve), składająca się w połowie z kobiet i w połowie z mężczyzn (A. Nicholas, S. Brody, P. Sutter, F. Carufel), obserwowała kobiety poruszające się po ulicy. Uczeni odgadli z osiemdziesięcioprocentową poprawnością, które z obserwowanych pań łatwo osiągają orgazm pochwowy, a które nie. Wyniki swoich eksperymentów opublikowali w Journal of Sexual Medicine.

Próba badawcza nie była duża, jednak pozwoliła wysunąć wnioski, które mogą być przydatne w leczeniu kobiet z zaburzeniami orgazmów. Jak podkreśla Wiktor Koszycki, analityk zachowań seksualnych z serwisu Feromony.pl, dzięki odkryciom belgijskich naukowców można bowiem przypuszczać, iż terapia ruchowa (praca nad sposobem chodzenia, oddychania czy kontrolowanie pracy mięśni nóg, bioder i brzucha) może pomóc w osiąganiu satysfakcji seksualnej.

Autorzy badania sugerują, że tak naprawdę każdy, kto wnikliwie obserwuje sposób poruszania się kobiet, może dostrzec ich doświadczenia w osiąganiu orgazmów pochwowych.

