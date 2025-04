Nautraginum Bio-formuła (kapsułki 30 szt.) – bogate w naturalne wyciągi roślinne z żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), zwanej „balsamem na drogi moczowe”, która jest niezwykle skuteczna w profilaktyce przewlekłych zakażeń i ma silne działanie przeciwzapalne. Naturalne ekstrakty z korzenia pietruszki działają moczopędne i antyseptyczne, a także zmniejszają napięcie mięśni gładkich pęcherza moczowego. Ziele pokrzywy dodatkowo wspomaga usuwanie wody z organizmu i sprzyja prawidłowemu przepływowi moczu.

Kompozycja szczepów bakterii kwasu mlekowego przywraca i utrzymuje prawidłową florę bakteryjną układu moczowo-płciowego, zaś witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Suplement Naturaginum może być stosowany przez długi czas oraz w trakcie antybiotykoterapii – zmniejsza jej skutki uboczne. Wystarczy jedna kapsułka dziennie.

Kapsułki Naturaginum mają opatentowany, całkowicie naturalny skład. Można je stosować, aby zapobiegać nawrotom infekcji, po zakończeniu terapii uroFuraginum, jedynym bez recepty lekiem na zapalenie dróg moczowych.

Cena sugerowana: ok. 28,30 PLN (opakowanie 30 szt.)

Naturaginum bio-intima: żel do higieny intymnej do codziennego stosowania. Wspomaga wzrost dobroczynnej mikroflory bakteryjnej, chroniącej okolice intymne oraz drogi moczowe przed infekcjami i stanami zapalnymi, zapewnia nawilżenie, koi podrażnienia i pieczenie oraz sprzyja regeneracji naskórka i błon śluzowych. To jedyny tego rodzaju preparat na rynku! Zawiera specjalnie dobranie składniki, w tym antybakteryjną chlorheksydynę, które pomagają pielęgnować i chronić okolice intymne przed infekcjami dróg moczowych.

Cena sugerowana: 22,90 PLN / 180 ml

Reklama