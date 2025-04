Kiedy słyszysz o tym, że sprzątanie to świetna aromaterapia łapiesz się za głowę, ale kiedy bierzesz do ręki książkę Karyn Siegel-Maier "Naturalna Pani Domu" – masz ochotę czym prędzej złapać za szmatkę do wycierania kurzu i oddać się wyjątkowemu rytuałowi! Taka właśnie jest książka, która zawiera aż 150 sposobów na łatwe sprzątanie.

"Naturalna Pani Domu" to także poradnik dla sceptyków i tych, którzy z natury sprzątać nie lubią. Jeśli jesteś przekonany, że domu nie można wyczyścić w sposób naturalny i ekologiczny, zapewne bardzo się zdziwisz zastosowanymi metodami. Wiele pomysłów na wykorzystanie naturalnych, nieszkodliwych produktów stosowały nasze babcie. Soda oczyszczona, ocet, cynamon czy cytryna to tylko niektóre z nich.

Stosowanie naturalnych sposobów czyszczenia jest nie tylko zdrowe, lecz także tanie i bardzo proste. Wykonanie ziołowego środka czystości zajmuje naprawdę niewiele czasu, w dodatku pozwala zaoszczędzić czas na zakupach.

Poradnik "Naturalna Pani Domu" został podzielony na 10 rozdziałów:

Kuchnia

Łazienka

Pranie

Pielęgnacja drewna

Czyszczenie metali

Ściany i podłogi

Oczyszczanie powietrza

Garaż i piwnica

Ogród i podwórko

Gabinet.

Z poszczególnych rozdziałów książki dowiesz się, jak umyć naczynia bez płynu do naczyń, pozbyć się pleśni czy naturalnie zmiękczyć wodę.

