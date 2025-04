Naturalna witamina C a syntetyczna

Witamina C jest jedną z najpopularniejszych witamin i najbardziej znana w świecie medycznym. Słynie z właściwości stymulujących odporność, a od pewnego czasu przypuszcza się również, że działa antynowotworowo. Jesienią i zimą zwykliśmy kupować preparaty z witaminą C, by wspomagać system immunologiczny. Jednak pojawiają się wątpliwości do do tego, czy syntetyczna witamina C jest zdrowa i skuteczna...

Apteczne póki wręcz uginają się od najróżniejszych kompleksów witaminowych. Według producentów – preparaty są bezpieczne i na pewno przynoszą pożądany efekt „leczniczy”. Niestety, jak się okazuje – syntetyczna witamina C trudniej się wchłania w naszym organizmie, a także trudniej się przyswaja. Jest to substancja obca dla organizmu, dlatego też może dojść do nietolerancji syntetycznej witaminy, czego skutkiem będą wysypki, osłabienie, mdłości, obciążenie pracy nerek.

Przypuszcza się również, że syntetyczna witamina C może prowadzić do poważniejszych zaburzeń, m.in. przyspieszenie powstawania zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, złogów w tętnicach szyjnych oraz uszkodzenie DNA i powstawanie mutacji w naszym materiale genetycznym, które będą skutkowały pojawieniem się choroby. Ponadto syntetyczna witamina C doprowadza do zakwaszania organizmu, co jest częstym problemem wśród społeczeństwa. Sztuczną witaminę łatwo też przedawkować, czego nie zauważa się w przypadku witaminy naturalnej. Przedawkowanie syntetycznej witaminy C prawdopodobnie powoduje zwiększenie krzepliwości krwi, odkładanie się kamieni w nerkach (powstałych z soli kwasu szczawiowego i moczowego), podrażnia żołądek – sprzyjając mdłościom, zgadze i biegunkom. Istnieją też przesłanki, że syntetyczna witamina C może upośledzać przekazywanie impulsów nerwowych, a w przypadku chorych na cukrzycę – hamować wydzielanie insuliny w trzustce, a zwiększać poziom glikemii.

Produkcja synergetycznych witamin jest tańsza od preparatów z substancją naturalną. Niestety nie zawsze ta pierwsza jest skuteczna lub nie jest wcale skuteczna. Zatem warto witaminę C przyjmować w postaci naturalnej wzbogacając swój jadłospis o produkty spożywcze z poniższej listy. W 100 gramach produktu występuje podana (obok nazwy produktu) liczba gramów witaminy C:

Acerola - 2500

Suszona dzika róża – 1700

Rokitnik – 200-300

Aronia - 185

Czarna porzeczka – 183

Czerwona papryka – 144

Brukselka – 94

Zielona papryka – 91

Kalafior i szpinak – 70

Truskawki – 68

Kiwi – 60

Cytryna i pomarańcze – 50

Czerwona porzeczka – 45

Kapusta czerwona i biała – 45

Żurawina - 30

Pomidory – 23

Kapusta kwaszona – 16