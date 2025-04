„Naturalne metody uzdrawiania” autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka to pozycja obowiązkowa dla każdego zwolennika terapii alternatywnych. Stanowi swoisty przewodnik po rozmaitych niekonwencjonalnych metodach leczenia: od reiki, przez leczenie pijawkami, litoterapię, uzdrawianie dźwiękiem, stawianie baniek, konchowanie i świecowanie uszu, aż do terapeutycznego chodzenia po ogniu. I chociaż nie wolno zapominać o tym, że w trakcie leczenia nie należy rezygnować z medycyny konwencjonalnej, to jednak terapie naturalne (przeprowadzane w porozumieniu z lekarzem) mogą być uzupełnieniem leczenia i pomocą w przypadku lżejszych dolegliwości.

W książce „Naturalne metody uzdrawiania” czytelnik może nie tylko przeczytać o tym, na czym polega dana terapia, ale także dowiedzieć się praktycznych informacji na jej temat, jak również obejrzeć zdjęcia, które obrazują przebieg seansu leczniczego. To właśnie zdjęcia są najmocniejszą stroną poradnika: dzięki kolorowym fotografiom możemy przenieść się do gabinetu uzdrowiciela, który prezentuje przed nami sekrety swoich działań. To sprawia, że od podszewki poznajemy tajniki danej terapii. Na zdjęciach możemy też zobaczyć, jakiego sprzętu używają uzdrowiciele w swoich terapiach, jakie kamienie są przydatne w litoterapii lub gdzie należy prawidłowo umieścić bańki.

Warto także zwrócić uwagę na zakres tematyczny książki – autor opisuje nie tylko popularne terapie, ale sięga także do tych mniej znanych: prastarej terapii jajem, oczyszczania aury płomieniem świecy, zdejmowania „przewiania” popiołem i wypalania róży lnem.

Na koniec warto dodać, że „Naturalne metody uzdrawiania” T.P. Szewczyka to przede wszystkim poradnik praktyczny, pozwalający na samodzielne próby stosowania opisanych w niej terapii. Dla zwolenników medycyny niekonwencjonalnej okaże się na pewno bazą pomysłów, dla niedowiarków – ciekawą podróżą przez niezwykłe metody leczenia.

