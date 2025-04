Zaburzenia koncentracji uwagi są coraz powszechniejszym zjawiskiem zarówno wśród dzieci i dorosłych. A z koncentracją jest trochę jak z przygotowaniem do maratonu. Trening

i warunki są bardzo istotne, ale bez odpowiedniej diety nie osiągniesz wymarzonych efektów. Jeżeli więc masz problem ze skupieniem uwagi na jednej czynności, przyjrzyj się swojej diecie i naszym radom!

Dobra dieta to podstawa

Dieta jest podstawą funkcjonowania naszego organizmu. Nie powinno nas dziwić, że ma równie duży wpływ na nasz umysł. Aby poprawić koncentrację, zaleca się kilka podstawowych zmian.

Po pierwsze, najlepiej wyeliminować kofeinę - zamiast tego lepiej pić zieloną herbatę, ponieważ pobudza ona nasz organizm w delikatniejszy sposób, ale na dłużej. Z tego samego powodu najlepiej również unikać alkoholu, wysoko przetworzonych produktów i jedzenia zawierającego sztuczne słodziki i barwniki.

Jeżeli chcemy, aby nasz umysł pracował na najwyższych obrotach dobrym rozwiązaniem może być dieta MIND. Oparta jest ona na prostych i łatwo dostępnych produktach, takich jak pełnoziarniste produkty, orzechy, zielone warzywa, czy dobrej jakości mięsa i ryby. Zmiana diety pomoże nam w zoptymalizowaniu poziomu witamin z grupy B i witaminy D we krwi oraz przyjmowaniu oleju rybnego i kwasu foliowego, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.

Obecnie dostępne są doskonałej jakości ziołowe produkty, które również warto włączyć do naszej diety. Aby wzmocnić pracę naszego umysłu, sięgnijmy po imbir, żeń-szeń, miłorząb japoński czy ashwangandę. Za tymi egzotycznymi słowami znajdują się zioła, które są kluczowym elementem profilaktyki zdrowotnej w Chinach i w Indiach, które powoli pojawiają się w domowych apteczkach Polaków. Te zioła wspomagają naszą koncentrację

i pamięć, ponieważ zawierają cały szereg minerałów (np. wapń, fosfor, miedź, cynk, żelazo, magnez, molibden, siarka) i witamin (A, B1, B2, C).

Wybierajmy naturalne produkty!

Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstw ziół i roślin starajmy się, by spożywane były regularnie i w jak najbardziej naturalnej formie. Kiedy patrzymy na skład, zwróćmy uwagę, żeby nasze produkty zawierały ekstrakty, a nie soki! Ekstrakt jest prawdziwym wyciągiem

z roślin, który pozwoli nam na korzystanie z ich dobrodziejstw w pełni.

Obecnie na rynku dostępne są wysokiej jakości cukierki ziołowe. Dobrym przykładem są te firmy Reutter. Te żeńszeniowo-imbirowe nie tylko pomogą pobudzić Twój umysł do pracy

i koncentracji, ale ze względu na swoje szerokie spektrum właściwości, wspomagają też odporność Twojego organizmu.

Takie wsparcie koncentracji w formie cukierków łatwo zabrać wszędzie ze sobą. Czy do szkoły, czy do pracy - będą z Tobą wszędzie tam, gdzie wsparcie skupienia jest nam potrzebne. Korzystając z właściwości żeń-szenia i imbiru sprawisz, że życie dnia codziennego będzie dla Ciebie usłane sukcesami.

Mimo że staramy się dbać o zdrowie, to życie w szybkim tempie sprawia, że wciąż gdzieś zdarza nam się zapomnieć o dobrej diecie. Na szczęście nasze ciało zawsze da nam znać, że coś jest nie tak. Takimi sygnałami będzie obniżona koncentracja czy ciągłe rozkojarzenie. Warto byśmy wtedy zwrócili na nie uwagę i zaczęli działać. Dbajmy o siebie i nasze potrzeby, a nasze ciało na pewno nam się odwdzięczy.

Warto wspomnieć inne znakomitości od Reuttera, np.: Cukierki Szałwiowe, Cukierki Czarny Bez, Cukierki Aloesowe, Cukierki Głogowe i inne - wszystkie z naturalnymi wyciągami roślin, czyli z prawdziwymi ekstraktami. Reutter to pionier wielu cukierków ziołowych. Reutter to znana i lubiana marka, posiadająca wiele wyróżnień za swoją jakość. Czytajmy etykiety i starajmy się kupować to, co dobre i sprawdzone. Wyżej opisany dobroczynny ekstrakt z żeńszenia w markowym i bez syntetyków Cukierku Żeńszeniowo - imbirowym od Reuttera – to dogodna forma, zawsze pod ręką!

CUKIERKI Żeńszeniowo – imbirowe firmy Reutter dostępne są w aptekach i zielarniach. Dobra cena ok. 11 zł.

