Lekarza interesuje nie tylko Twoja dolegliwość. Pyta Cię, jak śpisz, czy jesteś nerwowa, co lubisz jeść. Przepisuje Ci leki homeopatyczne, które nie powodują odkładania się toksyn i nie mają działań ubocznych.



Diagnoza przez... zaskoczenie

Lekarz homeopata może poprosić Cię o wyniki badań i analiz. Dokładnie obejrzy Twoją skórę, włosy, paznokcie. Niektóre jego pytania mogą wydać Ci się zaskakujące, pozornie niezwiązane z chorobą, na przykład: jakie miewasz sny, jak reagujesz na sytuacje stresowe, czy dobrze znosisz upały lub zimno, czy jesteś nerwowa, jak długo trwa menstruacja? Swoje dolegliwości opisuj precyzyjnie. Mów wszystko, co przychodzi Ci do głowy w związku z zadanym pytaniem. Pomyśl, co wpływa na Twoje dolegliwości, np. czy ataki migreny następują po silnym zdenerwowaniu, czy też po zjedzeniu czekolady? Czy nasilenie objawów występuje rano, wieczorem, a może w nocy? Czy ma na nie wpływ zimno albo ciepło? Jakie myśli przychodzą Ci do głowy, kiedy nie możesz zasnąć?

Skutecznie i bezpiecznie

Homeopatia jest skuteczna nie tylko na infekcje, przeziębienia, anginy i grypy. Można nią wyleczyć też m.in. migrenę, depresję, bezsenność, astmę, schorzenia skóry i alergie. Leki homeopatyczne są bezpieczne. Produkowane są z substancji roślinnych, zwierzęcych i mineralnych. Leki w postaci płynnej rozpuszczane są w wodzie z niewielkim dodatkiem alkoholu. Granulki zawierają dodatkowo sacharozę i laktozę. Stosując je, nie grozi nam, np. przedawkowanie czy interakcje z innymi lekarstwami. Pamiętajmy tylko o ich odpowiednim przechowywaniu: z dala od silnych zapachów (przypraw, chemikaliów, perfum, kosmetyków), ciepła (kuchenka) i promieniowania (kuchenka mikrofalowa).

Wysoka potencja leczenia

Zasady dawkowania leków homeopatycznych są inne niż leków tradycyjnych. Przede wszystkim warto zapamiętać, że im wyższa potencja, czyli im mniej substancji leczniczej w rozpuszczalniku, tym silniej działa lek. Niższe potencje zalecane są w chorobach organicznych, wyższe w chorobach nerwowych. Prawidłowe dobranie odpowiedniego leku jednoskładnikowego wymaga wiedzy i doświadczenia. Lepiej więc na początku posługiwać się lekami złożonymi, dostępnymi w każdej aptece. W swoim składzie mają kilka leczniczych substancji. Na opakowaniu możesz przeczytać, jakie są wskazania ich stosowania, np. Passiflora Compose, na zaburzenia snu i nadpobudliwość nerwową. Możesz zażywać lek w dawkach podanych na opakowaniu, ale spróbuj wyczuć dawkę odpowiednią dla siebie. Kieruj się zasadą: im większa intensywność objawów chorobowych (ostrzejszy stan, ból, wyższa gorączka), tym częściej powinnaś przyjmować lek. W przypadku, np. ostrego bólu, poparzenia słonecznego, alergii czy kataru nawet co 10-15 minut. Gdy opanujemy sytuację, nie należy przerywać kuracji, ale przyjmować lek coraz rzadziej.

Pięć przykazań

Aby z powodzeniem przeprowadzać kurację, trzeba pamiętać o kilku zaleceniach:

- Leki homeopatyczne zażywaj rano na czczo lub wieczorem przed snem.

- Przyjmuj je zawsze co najmniej 5 minut przed jedzeniem, piciem, myciem zębów, paleniem i zażywaniem innych leków lub 30 minut po (to bardzo ważne, ponieważ ich działanie jest neutralizowane przez intensywne smaki i zapachy).

- Nie dotykaj granulek palcami. Odmierzaj odpowiednią ilość za pomocą zakrętki od opakowania i w nim przenoś granulki do ust.

- Jeżeli lekarstwo ma postać płynu, należy je zakraplać bezpośrednio na język lub na łyżeczkę wody o temperaturze pokojowej. Rozpuszczone w mleku lub herbacie nie zadziałają.

- Podczas leczenia homeopatykami nie wolno zażywać leków zawierających kamforę lub eukaliptus. Wzajemnie się neutralizują.

Uroda w granulkach

Dzięki homeopatykom jesteśmy zdrowsi, ale także możemy ładniej wyglądać. Oto nasz krótki przewodnik po lekach homeopatycznych poprawiających zdrowie skóry, włosów i paznokci:

- słabe i rzadkie włosy: Thalium 9CH raz dziennie po 2-3 granulki (należy brać aż do uzyskania poprawy)

- trądzik różowaty: Carbo Animalis 9CH raz dziennie po 2-3 granulki

- rozszerzone naczynka: Sanguinaria Canadensis 9CH, raz dziennie 2-3 granulki

- sucha skóra: Nux Moschata 9CH, raz dziennie 2-3 granulki

- tłusta skóra: Selenium 9CH, raz dziennie 2-3 granulki

- paznokcie z białymi plamkami: Sepia 15CH, raz dziennie 2-3 granulki

- kruche paznokcie: Acidum Fluoricum 15CH, raz dziennie po 2-3 granulki

- uczulenie na słońce (objawiające się wypryskiem grudkowo-pęcherzykowym): Acidum Muriaticum 15CH, raz dziennie 2-3 granulki

- uczulenie na słońce (piekące, czerwone plamy na twarzy): Eufhorbia Lathyris 15CH, jw.

- opryszczka: Vaccinothoxinum 15CH, 2-3 granulki co 12 godzin

- zaskórniki: Selenium 9CH, raz dziennie po 2-3 granulki

- nierówna opalenizna (żeby uniknąć ciemnych przebarwień): Hypericum 15CH, raz dziennie w czasie opalania

- zimne stopy i dłonie: Secale Cornutum 5CH, Tabacum 5CH, raz dziennie na zmianę

- zaczerwienienie twarzy po alkoholu: Carbo Vegetabilis 9CH, raz dziennie lub kilka razy w ciągu dnia przed planowaną imprezą

Katarzyna Ejsmond