Większość z nas żywi się tym, co jest dostępne w supermarketach – kupujemy sklepowe wędliny, sery, gotowe dania czy mrożonki, które bywają przeładowane chemią oraz niebezpiecznymi dodatkami. Dużym problemem społecznym są przez to masowo występujące choroby i schorzenia, z zaparciami, bólami kręgosłupa, depresją, alergią i nadwagą włącznie. Przy takiej diecie wciąż czujemy się zmęczeni, bywamy drażliwi, a na naszej skórze raz za razem pojawiają się wypryski. Jak uzdrowić swój organizm?

Według autora książki „Naturalny detoks”, doktora Bruce’a Fife, pomocą są metody odtruwania takie jak głodówki, terapia cieplna, tlenowa czy detoksykacja organów bądź przeprowadzana za pomocą ćwiczeń. Dlaczego warto? Sposoby opisane w książce mają nam przywrócić zdrowie, dobre samopoczucie, energię i lepszy wygląd. Co więcej, dzięki nim wzmocnimy nasz układ odpornościowy. Okazuje się, że nasze zdrowie i szczęście jest na wyciągnięcie ręki.

Książka jest obszernym przewodnikiem po sposobach naturalnego detoksu. Dowiemy się z niej, jak oczyścić organizm, które metale ciężkie obecne w pożywieniu są najbardziej toksyczne, czy nasza woda może być zanieczyszczona i jak przeżyć w toksycznym świecie.

Informacji zawartych w książce nie można traktować jako zastępstwo porad lekarskich, ale na pewno poszerzą one nasze horyzonty i wiedzę i pomogą zrozumieć wiele aspektów współczesnego świata – szczególnie związanego z żywieniem. Jeśli chodzi o zdrowie, warto bowiem wiedzieć jak najwięcej.

