Skóra wrażliwa reaguje nadmiernie na wiele bodźców. Podrażniają ją mydła, kosmetyki, a nawet chlorowana woda stosowana do codziennego mycia. Powodem otarć i odparzeń może być także bielizna z domieszką sztucznych włókien i barwników, co jest szczególnie dokuczliwe w czasie upałów.



Taka nadwrażliwość skóry spowodowana jest osłabieniem barier ochronnych naskórka i zwolnieniem procesów regeneracji, których przyczyną są: zanieczyszczenie środowiska, wolne rodniki, stres, przemęczenie, zaburzenia hormonalne, a głównie nieprawidłowa dieta. Dlatego nie zapomnij tego lata o Alpholu - żelu, który koi i łagodzi dokuczliwe podrażnienia.

Co to jest Alphol żel?

Alphol żel jest dermokosmetykiem, którego podstawowym składnikiem i jednocześnie substancją aktywną jest Hamamelis virginiana (oczar wirginijski), który koi i łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie, likwiduje pieczenie i swędzenie. Ta roślina pochodzącą z Ameryki Północnej, zwana „Złotem Indian”, od wieków używana jest w medycynie ludowej. Stosuje się ją z dobrymi efektami w obrzękach, stłuczeniach, wynaczynieniach, oparzeniach, ukąszeniach przez komary i inne owady, wszelkich podrażnieniach skóry nawet bardzo wrażliwej. Hamamelis virginiana zawiera aktywne składniki chemiczne, głównie są to: garbniki, elagotaminy, hamamelitaniny, flawonoidy, kwas galusowy i elegowy, leukoantocyjanidyny, saponiny i taniny.

Kiedy stosujemy?

Alphol żel stosujemy do pielęgnacji skóry:

- w przypadku nagłych podrażnień, otarć i odparzeń mechanicznych i termicznych, zaczerwienienia, pieczenia i swędzenia, pogryzień owadów, a także po depilacji okolic bikini.

- w miejscach szczególnie wrażliwych lub narażonych na uszkodzenia np. pod biustem, w pachwinach, na udach, w okolicach intymnych lub fałdach ciała.

Jak stosujemy Alphol żel?

Skórę zmienioną lub narażoną na podrażnienia smarujemy niewielką ilością żelu i pozostawiamy do wchłonięcia. Stosujemy tak często, jak potrzeba, nawet kilka razy dziennie. Można stosować niezależnie od wieku, szczególnie przydatny jest w czasie upałów dla osób pocących się.

Alphol żel dostępny jest w aptekach i sklepach zielarskich oraz w sklepie internetowym na stronie www.tymofarm.pl.

