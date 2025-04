„Medytacja to stan, w którym ciało jest zrelaksowane, umysł wyciszony, a my jesteśmy otwarci na doznania danej chwili” – pisze Eric Harrison. I dodaje, że wiele osób nie potrafi się właściwie zrelaksować i odprężyć – zwykle zapominamy o uważności umysłu i „odpływamy”. Zdaniem autora, sztuka medytacji nie jest łatwa, dlatego wyjaśnienie czemu ma służyć, to podstawowy krok do dalszej nauki techniki medytacji. Bez tej wiedzy nie będziemy potrafili umieli prawidłowo medytować oraz relaksować się i tym samym nie będziemy w stanie rozpocząć praktykowania tej sztuki.

Część druga książki to niezależny kurs samodzielnej nauki medytacji. Autor udziela wielu porad na temat poprawnego medytowania: wyjaśnia, czym jest mantra i afirmacja, podkreśla jak ważne jest skupienie uwagi, zachowanie kontaktu z rzeczywistością, w jakiej pozycji możemy medytować i jak prawidłowo oddychać. Każdy z 8 rozdziałów tej części zawiera instrukcje, jak wykonać poszczególne techniki medytacyjne.

W trzeciej części książki „Naucz się medytować” znajdziemy informacje, jak czerpać największe korzyści z praktyki i jak włączyć medytacje do codziennego życia. Zarówno w części trzeciej, jak i w pierwszej, znajdziemy zaproponowane przez autora mini medytacje, czyli szybkie, łatwe i przyjemne ćwiczenia, które można wykonywać w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili.

Eric Harrison zachęca do nauki medytacji. Jego zdaniem regularne praktykowanie tej sztuki pozytywnie wpłynie na stan naszego zdrowia, skutecznie pomoże walczyć ze stresem, oczyści umysł i poprawi naszą koncentrację!

