Czekolada między innymi ma obniżać ciśnienie tętnicze krwi oraz poprawiać insulinowrażliwość. Jednak do tej pory nie było jasne, czy jedzenie czekolady wpływa na ryzyko chorób serca, czy nie. Doktor Oscar Franco i jego współpracownicy z Uniwersytetu Cambridge zrobili przegląd istniejących badań dotyczących czekolady i chorób serca.

Przeanalizowano siedem badań, w których brało udział 114.000 uczestników. Według badaczy, osoby, które spożywały najwięcej czekolady miały o 37% niższe ryzyko chorób serca i o 29% mniejsze ryzyko udaru mózgu, niż osoby odmawiające sobie czekolady. W badaniach uwzględniano spożycie nie tylko gorzkiej czekolady, ale i mlecznej, napoi czekoladowych oraz innych czekoladowych produktów.

Mimo, że wyniki analizy wskazują na korzyść z jedzenia czekolady, do wniosków trzeba podejść ostrożnie, gdyż dostępne na rynku czekolady są bardzo kaloryczne. Zbyt duża ilość czekolady sama w sobie może doprowadzić do nadwagi zwiększającej ryzyko różnych chorób. Główny autor, doktor Franco, potwierdza, "czekolada może być korzystna, ale powinna być spożywana z umiarem, nie w nadmiernych ilościach, nie w efekcie napadów łakomstwa." Zbyt duża ilość czekolady zniweluje jej korzystne działanie. Naukowcy jednak uważają, że ze względu na ewidentne korzyści zdrowotne związane z jedzeniem czekolady, powinno zbadać się możliwości zmniejszenia zawartości tłuszczy i cukrów w obecnie dostępnych czekoladach.

Medical Xpress / kp

