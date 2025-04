„Zrozumienie jak serce jest w stanie sobie poradzić z niedostateczną ilością tlenu pozwoli stworzyć lepsze metody terapii dla wielu schorzeń serca, włączając w to niewydolność i zawał serca.” – tłumaczy Cameron Holloway zaangażowany w ten projekt badawczy.W badaniu uczestniczyło 14 ochotników, wśród których byli naukowcy i lekarze, którzy wspięli się na wysokość 5360 metrów, czyli do pierwszej bazy u podnóża góry. Przed i zaraz po wyprawie serca wszystkich uczestników zostały poddane skrupulatnej kontroli z użyciem echokardiografii, rezonansu magnetycznego oraz specjalnego rodzaju obrazowania uwidaczniającego zawartość określonych substancji w mięśniu sercowym. Po wyprawie nikt nie zgłaszał żadnych dolegliwości związanych z układem sercowo–naczyniowym. Jednak w badaniach obrazowych ujawniły się zmiany charakterystyczne dla pacjentów z niewydolnością serca. Ten sam protokół diagnostyczny powtórzony po 6 miesiącach ujawnił, że wszystkie zmiany uległy cofnięciu do stanu wyjściowego.Według naukowców daje to nadzieję na to, że w niektórych przypadkach, przywrócenie prawidłowego poziomu tlenu pozwoli na powrót do pełnej sprawności, sercom narażonym na dłużej trwającą hipoksję.Więcej na temat tego badania i niezwykłej wyprawy można przeczytać w czasopiśmie FASEB Journal.Źródło: Science Daily/ kp

