fot. Fotolia

Reklama

Choroba Alzheimera to w Polsce poważny problem

Dziś w Polsce na chorobę Alzheimera i inne zaburzenia pamięci choruje nawet 400 tysięcy osób, niemal wszystkie wymagają całodobowej opieki. Najczęściej to osoby starsze, które ukończyły 65 lat. Ponad 90% z nich przebywa w domu, a opiekę nad nimi sprawuje najbliższa rodzina.

Opiekunami są zwykle współmałżonek albo dzieci chorego, którzy biorą na siebie wysiłek nieustannego dyżuru. Wymaga to fizycznej sprawności i psychicznej odporności w miarę jak choroba postępuje.

Zobacz także: Na czym polega leczenie choroby Alzheimera?

"Alzheimer jest chorobą, która dotyka wszystkich członków rodziny pacjenta, a zwłaszcza jego opiekunów. Często nie zdajemy sobie sprawy jak poważnym obciążeniem jest codzienna opieka. Potrzeby opiekunów schodzą wówczas na dalszy plan. Podnosząc świadomość najbliższych na temat mechanizmów choroby i ucząc ich jak mądrze towarzyszyć choremu oraz jak go wspierać, możemy poprawiać jednocześnie jakość życia całej rodziny" – tłumaczy dr n. med. Gabriela Kłodowska-Duda z kliniki Neuro-Care w Katowicach-Murckach.

Źródło: Materiały prasowe Neuro-Care

Zobacz także: W Katowicach startują warsztaty "Alzheimer – wspólne wyzwanie"