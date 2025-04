fot. Fotolia

Zakrzepica rocznie zabija w Polsce ok. 50 tys. osób, czyli średniej wielkości miasto. Choroba zakrzepowo-zatorowa zabija więc ok. 140 osób dziennie. Dotyka młodych i starszych, na pierwszy rzut oka zdrowych ludzi.

Statystyki wskazują, że rocznie w Unii Europejskiej na zakrzepicę umiera 0,5 mln osób, a zatem więcej niż z powodu wypadków drogowych, raka prostaty, raka piersi, czy AIDS!

„Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, to są dwie choroby – na jednym biegunie jest zakrzepica żył głębokich, która może z kolei prowadzić do zatoru tętnicy płucnej.” – mówi dr n. med. Małgorzata Dybowska, angiolog. Zator ten, bardzo często okazuje się śmiertelny. Na temat zakrzepicy dyskutowali eksperci – goście Macieja Kurzajewskiego w programie Świat się kręci.

Kto może zachorować na zakrzepicę?

Niestety na zakrzepicę może zachorować każdy, na pozór zdrowy człowiek. Czynnikami ryzyka, a w konsekwencji przyczyną zakrzepicy mogą być:

długotrwałe unieruchomienie,

wrodzone lub nabyte predyspozycje,

choroba nowotworowa,

operacja chirurgiczna,

długa podróż samolotem,

antykoncepcja hormonalna.

Mimo iż zakrzepica to trzecia pod względem częstości występowania choroba układu krążenia – po chorobie wieńcowej i udarze mózgu – to nadal w świadomości społecznej zbyt mało o nie wiemy. „Wynika to z tego, że objawy zarówno zakrzepicy żył głębokich jak i zatorów tętnicy płucnej nie są charakterystyczne i czasem słabo wyrażone. (…) Często nikt nie wiąże tego, że ból nogi może zwiastować śmiertelne zagrożenie” – mówiła dr n. med. Małgorzata Dybowska, angiolog.

