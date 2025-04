Uszkodzenie nerek przez cukier

Obecność podwyższonej ilości glukozy w moczu jest dla nerek bardzo niekorzystnym czynnikiem, uszkadzającym ich delikatną strukturę. Główna czynność, którą zajmują się nerki polega na filtrowaniu krwi ze szkodliwych składników przemiany materii. Nefrony (komórki nerek) przystosowane są do prawidłowego poziomu cukru. W momencie, gdy zaczyna go być we krwi za dużo (w przebiegu cukrzycy) nerki zwyczajnie nie są w stanie poradzić sobie z owym nadmiarem i „przepuszczają” cząsteczki glukozy do moczu. Wpływa to znacznie na uszkodzenie elementów budowy nerek oraz wywołuje postępującą degenerację nefronów i upośledzenie ich pracy.

W odpowiedzi na uszkodzenie, komórki błony podstawnej nefronów zaczynają przerastać, komórki kłębuszków ulegają szkliwieniu, co można porównać do postępującego stwardnienia. W wyniku tego patologicznego procesu, nefrony tracą swoją funkcję, stają się sztywne i nie mogą filtrować krwi, co jest istotą patomechanizmu nefropatii cukrzycowej.

Jakie mogą być objawy nefropatii cukrzycowej?

Każdy, kto choruje na cukrzycę powinien regularnie badać swój mocz u lekarza diabetologa lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to bardzo ważne, gdyż wczesne wychwycenie zmian w kłębuszkach może znacznie spowolnić ich postępowanie. Niestety, uszkodzenia, do których doszło w przebiegu nefropatii cukrzycowej są niemożliwe do odwrócenia, przez co owe zjawisko zyskało miano nieuleczalnego i przewlekłego.

Nefropatia cukrzycowa może nie dawać żadnych dolegliwości bólowych. Jedyne, co jest w stanie zaobserwować sam pacjent to pienienie się moczu podczas mikcji (objaw wskazujący na występowanie białkomoczu, który świadczy o dokonanym uszkodzeniu nerek) lub symptomy wywołujące dyskomfort podczas oddawania moczu (takie jak pieczenie lub ból).

Jak uchronić się przed rozwojem nefropatii cukrzycowej?

Do wystąpienia choroby może dojść zarówno w typie pierwszym (insulinozależnym), jak i drugim (insulinoniezależnym) cukrzycy. Jedyną skuteczną metodą na zapobieżenie rozwojowi tego schorzenia jest prawidłowa kontrola wartości cukru oraz stosowne leczenie. Jeśli w przebiegu cukrzycy dochodzi do stałych zawyżonych wartości glikemii, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, by zoptymalizować prowadzoną terapię i dostosować rodzaje i dawki leków do przyjmowanych posiłków.

Nieleczona nefropatia cukrzycowa jest obecnie najczęstszą przyczyną niewydolności nerek, wymagającej wdrożenia leczenia dializami lub konieczności przeszczepu nerki w naszym kraju.