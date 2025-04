Zakażenie układu moczowego to dolegliwość, która dość często dotyka kobiety. Cierpiały na nią zarówno nasze mamy, jak i babcie. W celach leczniczych stosowały dobrze im znany oraz sprawdzony lek, którego substancją czynną jest furagina. Teraz preparat staje się łatwiej dostępny. W aptekach pojawiła się bowiem neoFuragina – lek bez recepty na zakażenie dolnych dróg moczowych.

Zakażenie dolnych dróg moczowych dotyka przede wszystkim kobiety. Oprócz tysiąca obowiązków związanych z pracą, rodziną i prowadzeniem domu płeć piękna musi radzić sobie również z uciążliwymi i kłopotliwymi objawami choroby. Potrzeba natychmiastowego skorzystania z toalety pojawia się w najmniej odpowiednim i oczekiwanym momencie. Wiele kobiet, oprócz odczuwania bólu i pieczenia podczas oddawania moczu uskarża się również na ból w dole brzucha, gorączkę. Przyczyną takiego stanu rzeczy są drobnoustroje obecne w drogach moczowych. Ich namnażanie staje się przyczyną stanu zapalnego.

Za blisko 90% infekcji odpowiada bakteria Escherichia coli.

Teraz leczenie i profilaktyka zakażeń dolnych dróg moczowych jest przystępniejsza, ponieważ na rynku aptecznym pojawił się nowy lek: neoFuragina. Substancją czynną preparatu jest furagina, pochodna nitrofuranu. To właśnie dzięki niej neoFuragina hamuje namnażanie i rozwój chorobotwórczych bakterii, usuwając przyczynę zakażenia, a nie tylko łagodząc jego objawy. Preparat zaczyna działać już od pierwszego dnia stosowania, co jest istotne ze względu na uciążliwe i dokuczliwe objawy infekcji, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

– Od czasu wprowadzenia do terapii grupy leków opartych na furaginie nie odnotowano istotnego klinicznie problemu rozwijania się na nie odporności. Preparaty z tej grupy są od wielu lat powszechnie stosowane jako skuteczne w leczeniu zakażeń układu moczowego. Jeden z nich, neoFuragina, będzie od teraz łatwiej dostępny, ponieważ pacjenci będą mogli zakupić go w aptece bez recepty – dodaje Michał Babula, przedstawiciel działu medycznego Teva Pharmaceuticals Polska.

neoFuragina jest lekiem bez recepty, dostępnym w formie tabletek.

