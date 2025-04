Nerki są filtrem naszego organizmu. Usuwają toksyny i trucizny z organizmu. Dbają o stałą ilość płynu w organizmie. Od pracy układu moczowego zależy nasze życie.

Reklama

Zakażenia układu moczowego to najczęstsze choroby infekcyjne organizmu. Cztery razy częściej cierpią na nie kobiety niż mężczyźni. Winne są bakterie, wirusy, grzyby albo pasożyty. Dostają się cewką moczową do pęcherza i w głąb aż do górnego odcinka układu moczowego. Do lekarza zgłaszamy się zwykle dopiero wtedy, gdy mamy trudności podczas oddawania moczu. Czujemy pieczenie albo ból. Nieraz męczy nas, prawie bez przerwy, parcie na pęcherz. Na termometrze jest ponad 37,5° C.

Niestety, choroba ta ma skłonności do powracania. Wystarczy zimna kąpiel czy posiedzenie chwilę na chłodnej ławce łub kamieniu (tego nigdy nie wolno robić!) i znów nad spojeniem łonowym pojawia się ból.

Jeżeli opisanym wyżej dolegliwościom towarzyszy wysoka temperatura, nawet 40° C, nudności, wymioty, silne bóle w okolicy lędźwi, może to być ostre, odmiedniczkowe zapalenie nerek, wymagające leczenia szpitalnego. Zdarza się często u starszych mężczyzn z pr

zerostem gruczołu krokowego. Przewlekły stan groźnie uszkadza nerki. Wtedy jedynym ratunkiem bywa dializa, czyli okresowe podłączenie do sztucznej nerki. A gdy jest to możliwe (znajdzie się odpowiedni dawca) - przeszczep.

Lekarze twierdzą, że aż 30 procent chorych, których trzeba stale dializować, to ludzie o nerkach zniszczonych przez infekcje. Dlatego nie wolno lekceważyć zakażeń układu moczowego. Jeśli stwierdzamy u siebie trudności w oddawaniu moczu, pieczenie, bóle w dole brzucha, lepiej nie stosować „cudownych" domowych sposobów: nasiadówek, irygacji itp., bo można chorobę utrwalić. Jeśli zakażenie kilkakrotnie powraca, konieczne są badania szpitalne.

Nawet jeśli nic ci nie dolega, raz w roku zrób profilaktycznie ogólne badanie moczu. To pozwoli ewentualnie wykryć zakażenie przebiegające skrycie.

Reklama

U kobiet zapalenie cewki i pęcherza moczowego często pojawia się po współżyciu seksualnym. Nieraz przeradza się w stan przewlekły. Dlatego partnerzy powinni skrupulatnie przestrzegać higieny.

Kobiety w ciąży chorują częściej niż nieciężarne ze względu na powiększoną macicę, która uciskając pęcherz moczowy, upośledza prawidłowy odpływ moczu. Muszą więc dbać o higienę szczególnie pieczołowicie.

U dzieci zakażenie może przebiegać z nietypowymi objawami. Jeśli więc dziecko ma nawet jeden z tych objawów: często chce siusiu, ma gorączkę, bóle w dole brzucha lub od strony krzyża, trzeba szybko udać się do lekarza.