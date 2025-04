Gdy coś nam nie smakuje

Czasem, spożywając swój ulubiony posiłek, może się okazać, że w ogóle nam on nie smakuje. Co jest przyczyną takiego stanu? Jeśli mamy jednocześnie katar, nie ma co się niepokoić, gdyż ma to wpływ na nasz zmysł smaku. Powinniśmy zgłosić się jednak do lekarza, jeśli nic innego, poza zaburzonym czuciem smaku, nam nie dolega, a stan ten się przedłuża, gdyż może to świadczyć o poważnych chorobach.

Co to za zapachy?

Jeśli zauważymy, że w ostatnim czasie więcej czujemy brzydkich zapachów lub nie czujemy ich wcale, to znaczy że nasz węch przestał prawidłowo pracować. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest oczywiście katar, jednak istnieje wiele przypadków, które mogą dawać takie objawy i mieć większy wpływ na nasze zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów.

Nic nie słyszę!

Jak ciężko byłoby nam żyć, gdybyśmy nie słyszeli? Czasem zdarza się, że nasz słuch trochę się pogarsza. Może to być np. powodem zalegającej woskowiny w uchu. Warto jednak zgłosić się w takim przypadku do lekarza, gdyż może być to objaw poważnej choroby, która w konsekwencji potrafi doprowadzić co całkowitej utraty słuchu.

Podwójny obraz

Uszkodzenia w obrębie mózgu mogą objawiać się w różny sposób. Świadczyć może o nich np. podwójne widzenie. Również opadająca powieka powinna być powodem do niepokoju. Każdy taki objaw powinniśmy od razu skonsultować z lekarzem, gdyż mogą one być wywołane przez choroby, które działają postępująco.

Krzywe usta

Niesymetryczne usta w postaci opadającego jednego kącika nie są zwykłym defektem naszego wyglądu. Nagłe opadnięcie kącika ust świadczy bowiem o chorobach neurologicznych, a nawet o nowotworach. Przyczyn tego może być wiele, dlatego nie wolno tego bagatelizować.

